Elmondta Joe Biden, miért jelent meg váratlanul Ukrajnában

Biden a Twitteren is közzétette, miért tett látogatást Ukrajnában pár nappal az orosz invázió elindulásának egyéves évfordulója előtt.

Most, hogy közeledik Oroszország Ukrajna elleni brutális inváziójának évfordulója, ma Kijevben vagyok, hogy találkozzam Zelenszkij elnökkel, és megerősítsem rendíthetetlen elkötelezettségünket Ukrajna demokráciája, szuverenitása és területi integritása mellett

– írta az amerikai elnök.

Megjegyezte, egy évvel ezelőtt Putyin azt gondolta, Ukrajna gyenge, a Nyugat pedig megosztott.

Azt gondolta, hogy tovább kitarthat, mint mi. De nagyon tévedett

– írta Biden. Hozzátette, az elmúlt egy évben az Egyesült Államok az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig kiterjedő koalíciót hozott létre Ukrajna megsegítésére.

