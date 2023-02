Fejkamerás videón az ukrajnai lövészárokharc pokla

Cikkünk közléséig három részlet jelent meg az ukrán katona által készített videóból. A felvételeken az látható, ahogy két ukrán katona ellenséges tűz alatt egy lövészárokban reked, innen próbálják meg visszaverni az orosz támadókat.

️ The second part of the video is out! ️ pic.twitter.com/RLd2PIJy9P

A felvételek során a videót készítő katona több kézifegyvert is használ: az első videóban egy RPG-7-es rakétavetővel tüzel az ellenségre, később több kalasnyikov variánssal (feltételezhetően egy AK-74SZ-szel, és egy másik, modernizált típussal), egy PK/PKP géppuskával, végül pedig a gépkarabélyra szerelt GP-25-ös gránátvetővel próbálják feltartani az ellenséget. A másik ukrán katona a lövészárok fedezékéből adogatja a lőszert társának.

️ The third part of the video is out! The call sign of the soldier is https://t.co/y3vEs8CTYt