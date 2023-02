Figyelmeztette a Fehér Ház Zelenszkijt: ideje felkészülni, kulcsfontosságú pillanat jön

Végtelen háború? Egy éve tart az orosz-ukrán háború: mik most a kilátások? Ebben a témában rendezzük meg következő online klubunkat a Signature előfizetőink számára. Vendégünk lesz Jójárt Krisztián biztonságpolitikai szakértő és Kaiser Ferenc egyetemi docens.

A lap arra is kitér, hogy nyugati tisztségviselők szerint aggasztóan fogy az Ukrajnának felajánlható fegyverkészletek mennyisége is, különösen az európai országok részéről. A Fehér Ház állítólag tanácsolta Zelenszkijt arra is, hogy erősítse meg a visszafoglalt területek védelmét, illetve készítsen elő újabb offenzívát.

A Politico arra is kitért, hogy most, hogy Joe Biden Lengyelországba utazik, felmerült annak az eshetősége is, hogy az elnököt titokban Kijevbe szállítják, de egyelőre elvetették az ötletet, mert az túlságosan kockázatosnak bizonyult.

A lap ír Biden tervezett beszédéről is: az elnök várhatóan arra tér majd ki, hogy bár Ukrajna ellenállása példaértékű, létszámbeli tartalékok tekintetében Oroszország jobban áll és az idő lényegében nekik kedvez. Biden még mindig úgy gondolja, hogy Putyin egész Ukrajnát akarja, amerikai hírszerzők szerint pedig az orosz elnök még mindig arra számít, hogy előbb-utóbb megtörik a nyugati országok Ukrajnának biztosított támogatása. A Politico szerint Putyinra belföldről sem nehezedik érdemi nyomás a háború befejezésének érdekében.

Címlapkép: Office of the President of the United States, Public domain, via Wikimedia Common