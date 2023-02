Szovjet fegyverekhez szállít lőszert az USA Ukrajnába

Azt már korában is tudni lehetett, hogy Ukrajna a fronton is beveti az Oroszországtól zsákmányolt 2B16 és 2SZ23 Nona 120mm-es aknavetőket, azt azonban most ismerte el az ukrán védelmi minisztérium , hogy a fegyverek nem szovjet gyártmányú lőszerrel működnek, hanem az amerikaiak saját 120mm-es lőszereivel.