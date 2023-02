Vészjósló üzenetet küldött Moldovának a Kreml

Óvatosságra intette a moldovai kormányt hétfőn a Dnyeszter menti rendezés és az orosz békefenntartók kérdésében Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője.

Peszkov szerint Oroszország továbbra is felelős szereplő a Dnyeszter menti rendezésben, és változatlanul ellátja ezzel kapcsolatos feladatait.

A szóvivő arra reagált, hogy Dorin Recean új moldovai miniszterelnök, miközben csütörtökön kormánya programját és összetételét a moldovai parlament elé jóváhagyásra terjesztette, azt hangoztatta, hogy az orosz békefenntartókat ki kell vonni a Dnyeszteren túli területről, amelyet szerinte demilitarizálni kell.

Természetesen azt ajánljuk moldovai partnereinknek, hogy legyenek nagyon óvatosak az ilyen kijelentésekkel

– mondta Peszkov.

Már most is nagyon-nagyon feszült a viszonyunk Moldovával, mindemellett a moldovai vezetés mindig az oroszellenes dolgokra összpontosít, és oroszellenes hisztériába is átcsúszik. A konstruktivitás ilyen hiánya aligha segíthet magán Moldován, és természetesen árt a kétoldalú kapcsolatainknak

– hangoztatta a szóvivő.

Jelenleg mintegy 1700 orosz katona állomásozik a Szovjetunió felbomlása után az önállósodó Moldovától elszakadt keskeny földsávon, a szakadár „Dnyeszter Menti Köztársaság” területén.

Két orosz gépesített lövész zászlóalj éves váltásban békefenntartó feladatokat lát el, és e vidéken egy őrző és egy kiszolgáló zászlóalj is szolgálatot teljesít. A területen 1991 és 1994 között harcok dúltak, a békefenntartókat 1992. július 29-én vezényelték, nyolc nappal az orosz és a moldovai elnök által aláírt válságrendezési megállapodás után.

A többi orosz katona a Cobasna községben lévő, a szovjet csapatok európai kivonása után kialakított lőszerraktárakat őrzi, amelyekben jelenleg több mint húszezer tonna lőszert tárolnak. A hadianyag elszállítása és hatástalanítása 2003-ban megkezdődött, ám a moldovai belviszály súlyosbodásakor félbeszakadt.

Előbb Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, majd Maia Sandu moldovai miniszterelnök beszélt nemrég arról, hogy információik szerint Moszkva a moldovai vezetés megdöntését tervezi. A témáról bővebben ebben a cikkünkben írtunk:

Címlapkép: Marina Tauber, az ellenzéki, oroszbarátnak tartott Sor Párt helyettes vezetője beszél az ország európai uniós integrációját támogató Dorin Recean kormányfő vezette kabinet és Maia Sandu elnök elleni tüntetésen Chisinauban 2023. február 19-én. MTI/EPA/Dumitru Doru