Biden Varsóban: Továbbra is támogatjuk Ukrajnát

Érvényben maradnak Washington Ukrajna iránti kötelezettségvállalásai, az Egyesült Államok és szövetségesei továbbra is támogatni fogják Ukrajnát - jelentette ki Joe Biden amerikai elnök kedden Varsóban.

Biden az Andrzej Duda lengyel elnökkel a varsói elnöki palotában folytatott négyszemközti megbeszélés után, a lengyel és az amerikai küldöttség plenáris tárgyalásai előtt nyilatkozott. Megerősítette, amit tavaly márciusi varsói látogatása során mondott, miszerint az Egyesült Államoknak szüksége van Lengyelországra és viszont.

"Szükség van az európai biztonságra, ez alapvető és a legnagyobb következményekkel bíró téma" - fogalmazott Biden. "Érvényben maradtak azok a kötelezettségvállalások, amelyeket az Egyesült Államok és szövetségesei Ukrajna támogatásáról tettek" - hangsúlyozta.

"Kritikus jelentőségűnek" nevezte a lengyel-amerikai kapcsolatokat. "Fegyveres erőink továbbra is Lengyelországban maradnak, most új stratégiai partnerséget építünk" - jelentette ki. Lengyelországban jelenleg mintegy 10 ezer amerikai katona állomásozik állandó rotációs jelleggel, köztük vannak F-15-ös vadászgépek pilótái és a Patriot rakétarendszert kezelő légvédelmisek is.

"Sok kihívás áll előttünk, amelyekkel közösen kell majd szembesülni. Meg vagyok győződve, hogy megbirkózunk velük" - húzta alá Biden.

Andrzej Duda felszólalásában kitért Biden előző napi meglepetésszerű kijevi látogatására, amelyet rendkívüli gesztusnak nevezett nemcsak Ukrajna iránt, de "azok felé is, akik egy szuverén országot támadnak". A látogatás annak jele volt, hogy a szabad világ nem felejt - fogalmazott Duda.

Bejelentette:

a 2025 első felében esedékes lengyel európai uniós elnökséget a transzatlanti kapcsolatok szorosabbá tétele jegyében akarják szervezni,

az erről szóló határozatot Lengyelország idén májusban fogja kezdeményezni.

"Több Amerika Európában, az EU és az Egyesült Államok erősebb együttműködése gazdasági és biztonsági témákban, mindez nagyon fontos számunkra" - jelentette ki. A lengyel történelmi tapasztalatokra utalva Duda kulcsfontosságúnak nevezte az Egyesült Államok szerepét Európa biztonsága szempontjából.

Az amerikai elnök az ukrajnai háború kitörése első évfordulójának napjaiban érkezett Lengyelországba. Előtte a háború első heteiben, tavaly márciusban járt a lengyel fővárosban.

Biden kedd este beszédet mond a varsói Királyi Vár kertjében, a varsói amerikai nagykövetség a rendezvényre meghívást intézett a lengyel társadalomhoz. Varsói látogatása zárónapján, szerdán Biden részvételével tartják Varsóban a kelet-európai NATO-tagállamokat tömörítő csoport, a Bukaresti Kilencek csúcstalálkozóját.

