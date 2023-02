Megindult a leszámolás: Putyin belső köre meg akarja semmisíteni a Wagner-csoportot!

Prigozsin a felvételen szabályosan kiabálva azt mondja: az orosz katonai vezérkar főnöke (Valerij Geraszimov) és a védelmi miniszter (Szergej Sojgu) személyesen arra utasította az orosz reguláris erőket, hogy se lőszert, se járműveket, se fuvart ne adjanak a Wagner-csoportnak.

A Wagner PMC alapítója azt állítja: eljárást indítanak azok ellen a tábornokok ellen, akik megszegik ezt az utasítást, egyedül a csecsen „Ahmat” különleges műveleti alakulat segíti őket Bahmut térségében.

Teljesen egyértelműen folyik az aknamunka, melynek célja a Wagner PMC megsemmisítése!”

– mondta Prigozsin.

Hozzáteszi: ő nem akart senki ellen lázítani, csak annyit kér, hogy adjanak neki lőszert, de most már hivatalos úton teljesen esélytelennek tartja, hogy utánpótlást kapjanak harcosai.

