Tudományos áttörés? Újabb embert sikerült kikezelni a gyógyíthatatlan betegségből

A kutatók bejelentették, hogy egy 53 éves németországi férfit kigyógyítottak a HIV-betegségből – írja az ABC News . A férfi a kutatók szerint az ötödik megerősített HIV-gyógyult eset. Bár sikeres kezelésének részleteit először egy 2019-es konferencián jelentették be, a kutatók akkor még nem tudták megerősíteni, hogy hivatalosan is meggyógyult.

Ma viszont a kutatók bejelentették, hogy a düsseldorfi beteg szervezetében még mindig nincs kimutatható vírus, még azután sem, hogy négy évvel ezelőtt abbahagyta a HIV-gyógyszeres kezelését.

Dr. Bjorn-Erik Ole Jensen, aki a "Nature Medicine" című szaklapban megjelent új publikációban ismertette az eset részleteit, úgy nyilatkozott, hogy „ez már valóban gyógyulásnak minősíthető”.

A legtöbb ember számára a HIV egy életen át tartó fertőzés, és a vírus soha nem szűnik meg teljesen. A modern gyógyszeres kezelésnek köszönhetően a HIV-fertőzöttek hosszú és egészséges életet élhetnek.

A düsseldorfi beteg azon emberek kis csoportjához csatlakozik, akik extrém körülmények között gyógyultak meg őssejt-transzplantáció után, amelyet általában csak olyan rákos betegeknél végeznek el, akiknek nincs más lehetőségük. Az őssejt-transzplantáció egy nagy kockázatú eljárás, amely hatékonyan helyettesíti az ember immunrendszerét. Elsődlegesen a rákgyógyításban használják, de az eljárás néhány esetben a HIV gyógyulásához is vezetett.

A HIV kezelés nélkül AIDS-hez, azaz szerzett immunhiányos szindrómához vezethet, amikor az ember még egy kisebb fertőzéssel sem tud megküzdeni. Világszerte mintegy 38,4 millió HIV-fertőzött él. A modern gyógyszerek képesek kordában tartani a vírust, és jelenleg is folynak olyan tanulmányok, amelyek a HIV-fertőzés vakcinával való megelőzését vizsgálják.

Az első HIV-fertőzött ember, akit meggyógyítottak, Timothy Ray Brown volt, a kutatók 2009-ben tették közzé az ő esetét. Ezt követte a 2019-ben közzétett londoni beteg, legutóbb pedig a The City of Hope és a New York-i beteg 2022-ben gyógyult meg.

Amikor az ember ezekről a HIV-gyógyulásokról hall, az nyilvánvalóan hihetetlenként hat, tekintve, hogy ez milyen kihívást jelentett korábban. De ez még mindig kivétel marad a szabály alól"

- mondta Dr. Todd Ellerin, a South Shore Health fertőző betegségekért felelős igazgatója.

Az őssejt-transzplantáció egy bonyolult, sok kockázattal járó eljárás, és túl kockázatos ahhoz, hogy minden HIV-fertőzött számára gyógymódként ajánlják. A tudósok azonban bizakodóak. Minden egyes alkalommal, amikor egy új beteget gyógyítanak meg, értékes kutatási ismeretekre tesznek szert, amelyek segítenek megérteni, mi kellene ahhoz, hogy mindenki számára megtalálják a gyógymódot.

Címlapkép: Getty Images