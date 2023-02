Videó: házi barkácsmódszerekkel teszik halálosabbá gránátjaikat az ukránok - biztos jó ötlet ez?

A közösségi médiába felkerült felvételen látható, amint két ukrán katona átlátszó ragasztószalag segítségével, minden valószínűség szerint 7,62 milliméteres töltényeket erősítenek az RPG-7-es rakétameghajtású gránátvetőbe való gránátra. Az ukrán katonák a töltények segítségével az eredetileg páncéltörő gránátot repeszgránáttá (vagy másnéven srapnel) igyekeznek átalakítani, amely így – legalábbis reményeik szerint - halálosabbá válhat élőerő elleni bevetése során.

Flechette rounds being made by troops, gifts for the Russians. Ribbed -with nails- for their pleasure... pic.twitter.com/n07K5MLTJl