Beindultak a gyártósorok: új mesterlövész-fegyvereket kapnak hamarosan az orosz katonák

Annak ellenére, hogy az oroszok „Sznajperszka Vintovkának”, vagyis mesterlövész-fegyvernek hívják, a Csukavin valójában egy félautomata tüzelésre képes távcsöves öntöltő puska. Az ilyen fegyvereket nem elsősorban mesterlövészek, hanem gyalogsági alakulatokat támogató lövészek használnak.

A Csukavin a Dragunov öntöltőpuska utódja lesz, hasonlóan elődjéhez, az SzVCs is 7.62x54-es lőszert használ majd elsősorban és a régi SzVD-tárakat is be tudja majd fogadni. Emellett a fegyver (vélhetően néhány alkatrész cseréje után) kompatibilis lesz a nyugati eredetű .308 Winchester néven is ismert 7.62x51-es lőszerrel is.

A TASzSz ennél több infót nem közöl a fegyver pontos képességeiről: korábbi információk szerint a fegyvernek van egy .338 Lapua Magnum lőszerre konfigurált változata is, illetve alapvetően 1000 méteren túli célpontok eltalálására találták ki, valamint a különleges erőknél tervezték rendszeresíteni. Azt nem tudni, az ukrajnai háború realitásai ezeket a terveket mennyiben írták felül.

Azt sem tudni egyelőre, hogy a sorozatgyártás megkezdése után mikor juthatnak el a frontra az új fegyverek.

Címlapkép: Nickel nitride, CC0, via Wikimedia Commons