Fél évtized után ismét vízre bocsátották az orosz flotta büszkeségét

Az Admiral Kuznyecovnak, Oroszország egyetlen repülőgép-hordozójának javítása és korszerűsítése még 2017-ben kezdődött el. A több éves folyamatot többször is balesetek hátráltatták: 2018 októberében, amikor a repülőgép-hordozót legutóbb vízre bocsátották, a felújításhoz használt úszódokk víz alá került, aminek következtében egy daru ráesett a repülőgép-hordozóra, felszakítva a fedélzetének egy részét.

A hajót ezt követően átszállították a murmanszki 35. javítóüzembe. A szárazdokkban először 2019 végén történt baleset, amikor egy, a hegesztési munkálatokból származó hatalmas tűz ütött ki a fedélzeten. Akkor két ember meghalt és több mint tucatnyian megsérültek. 2022 decemberében újabb tűz keletkezett a repülőgép-hordozón, de a média nem számolt be sérültekről vagy károkról.

