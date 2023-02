Tavasszal brit tankok érkeznek Ukrajnába

Nagy-Britannia megindítja a gyártósorait, fegyverek és tüzérségi lövedékek szállításával megpróbálja segíteni Kijevet az orosz erők visszaszorításában - mondta Ben Wallace brit védelmi miniszter.

Wallace korábban ukrán katonákkal beszélt, akiket azzal biztatott, hogy a brit Challenger harckocsik "tavasszal" érkeznek Ukrajnába. A Reutersnek adott interjújában Wallace úgy vélte, hogy Nagy-Britanniának megvannak a kapacitásai ahhoz, hogy továbbra is ellássa Ukrajnát fegyverekkel, például tüzérségi lövedékekkel.

Ukrajna fegyverrel való ellátásáról rendre ellentmondó hírek érkeznek. Időnként óriási szállítmányokat jelent be egy-egy európai ország, amelyek jelentőségéről aztán kiderül, hogy csekélyebbek a vártnál, mert minőségben vagy mennyiségben elmaradnak az eredeti bejelentésben foglaltaktól. Ezzel együtt az év elején így is szaporodnak a felajánlások, ma a brit védelmi miniszter mellett a lengyel külügyminisztérium is bejelentést tett: országa két-három héten belül tizennégy Leopard 2-es harckocsit ígért Ukrajnának.

