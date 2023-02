Döntött Putyin: megerősítik Oroszország atomfegyver-arzenálját

Az orosz nukleáris triász megerősítéséről beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz szülőföld napjának tartott megemlékezés alkalmából – írja a CNN.

Vlagyimir Putyin arról beszélt, hogy már idén „harci őrjáratot” fognak indítani a Szarmat interkontinentális rakéták, emellett folytatódik a Kindzsal hiperszonikus rakétarendszerek gyártása. Mindezt kiegészítik majd a sorozatgyártásra kerülő vízi indítású Cirkon hiperszonikus rakéták.

Hozzátette: a Borei-osztájú III. Sándor császár nukleáris tengeralattjáró hadrendbe állításával nőtt a modern eszközök aránya a haditengerészeten belül, hamarosan pedig a modern rendszere „100% lesz” a nukleáris csapásmérő erők kötelékében.

Arra is kitért, hogy fejleszteni fogja az orosz haderő többi fegyvernemét is, élen a hadsereggel, ahol a katonák harctéri tapasztalatai alapján fejlesztik majd tovább a képzési struktúrát. Emellett a hadiipari kapacitások növelése is folyamatban van.

