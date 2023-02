Videó: először tűnt fel az ukrán égbolton a rejtélyes katonai jármű

Korábban beszámoltunk róla, szerdán az ukrán katonai hírszerzés fényképes felvételeket tett közzé arról, hogy a birtokukba jutott egy UH-60A Black Hawk többcélú katonai helikopter. A Twitterre felkerült videó szerint az ukrán különleges egységek nem teketóriáztak, szinte azonnal használatba is vették a közel 6 millió dollárba kerülő helikoptert.

️The first video of the flights of the American UH-60 Black Hawk helicopter handed over to the GUR of Ukraine. Location unknown. pic.twitter.com/2xgiAkio2a