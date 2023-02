Amerikai nukleáris bombázók zúgtak el Észtország felett

Az amerikai nagy hatótávolságú – nukleáris robbanófej szállítására is képes - bombázók átrepülésre a tervek szerint a Tallinban, az észt fővárosban tartott függetlenség napi felvonulást követően kerül sor Észtország felett. A balti államban tartott légi parádén a NATO erők különböző vadászgépei is részt vesznek, többek között francia Rafale-k, lengyel F-16-osok és német Eurofighterek. A légi parádé az oroszországi Szentpétervártól mindössze 320 kilométerre zajlik.

US Air Force B-52 strategic bombers in the sky above the city of 320 kilometers to the Russian city of St. Petersburg. #Estonia