Szivárognak a videók: lángol az ég Irán fölött, állítólag saját magukat lőtték

A BBC perzsa nyelvű adása teheráni idő szerint 23 óra 46 perckor jelentette be, hogy a fővárostól északnyugatra fekvő Karadzs városában a lakók lövéseket és robbanásokat hallottak. A hírekkel párhuzamosan a videók is megjelentek a közösségi médiafelületeken. A közzétett felvételeken az iráni légvédelem látható működés közben, illetve a második videón egy távoli drónbecsapódás is.

Explosions and anti-aircraft defenses active over a RG base in Karaj,western Tehran.Some suspect a UAV attack like the one in Isfahan recently.Some local broadcasters claimed it was a military exercise aimed at simulating a counter-sabotage operation using drones. #Iran