A brit hírszerzés fotón mutatja az orosz erők veszteségeit

Jelentős orosz veszteségekről árulkodó felvételt tett közzé a brit védelmi minisztérium az orosz-ukrán háborúról szóló szokásos napi helyzetjelentésében.

A brit védelmi minisztérium néhány napja jelezte, hogy Vuhledár ellen nagy erejű orosz támadás várható. Az orosz erőket valószínűleg még mindig Rusztam Muradov altábornagy irányítja, akin a hadi kudarcok miatt erős bizonyítási kényszer van. A brit védelmi minisztérium ennek ellenére csütörtökön azt jósolta, hogy nem valószínű, hogy az oroszok át tudják törni az ukrán vonalakat.

A brit hírszerzés ma arról számolt be, hogy az orosz haditengerészeti gyalogság 155. számú dandárja jelentős veszteségeket szenvedhetett a Vuhledár elleni támadásban. A jelentés azt is megjegyzi, hogy ezeket az egységeket elit gyalogsági erőként tartják számon. Igaz, a haditengerészeti gyalogság erőit nem egyetlen nagy alakulatként vetik be Ukrajnában, hanem az egyes egységeket a szárazföldi erők által dominált haderőcsoportokhoz csatolják.

Az ábrán a vuhledári előrenyomulás irányát, illetve a páncélozott járművekben mutatkozó veszteségeket jelölték. Forrás: brit védelmi minisztérium.

Ezeket az egységeket a háborúban a legnehezebb taktikai feladatokkal bízzák meg, és emiatt már eddig is rendkívül jelentős veszteségeket szenvedtek el, és egyre inkább tapasztalatlan mozgósított személyzettel töltötték fel. Bár ez a műveleti hatékonyságot jelentősen csökkenti, a brit hírszerzés úgy gondolja, hogy az egységeket újabb támadásokra kötelezik a vuhledári offenzíva keretében.

Címlapkép: brit védelmi minisztérium