A világ magára hagyta Szíriát, ahol puszta kézzel próbálják eltakarítani a földrengés következményeit

Az évek óta polgárháború sújtotta Szíriát is erősen érintették az elmúlt hetek földrengései, és még ha kevesebb is a halálos áldozatok száma, a nemzetközi segélyek is sokkal kevésbé jutnak el az országba. A kialakult helyzet kezelésére egészen eltérő lehetőségei vannak a kormány és az ellenzék által ellenőrzött részeknek. Az azonban mindkét esetben igaz, hogy messze nem érkezett elég segítség. A rendelkezésre álló erőforrások a mostani helyzet kezelésére sem biztos, hogy elegek, de egy újjáépítésre azonban biztosan elégtelenek.

Törökország mellett Szíriát is jelentősen érintették az elmúlt hetek földrengései. Az országban már eddig is nagyon sok kihívással szembesültek a lakosok, azonban a mostani helyzet az eddig is éppen csak az életben maradáshoz szükséges feltételeket biztosítani tudó emberek számára már elviselhetetlenné tette a helyzetet.

A kilátástalanság olyan mértéket öltött, hogy már a túlélők egy része is inkább az öngyilkosságot választja, mint a még inkább kilátástalan küzdelmet.

A mostanra több mint 50 000 áldozatot követelő természeti katasztrófa kapcsán Szíriában péntek estig 5914 halálos áldozatot jelentettek. Az ország azonban a polgárháborús helyzet miatt sokkal fragmentáltabb, mint Törökország, a különböző részek között nem túl erős az együttműködés, így a mostani helyzetben is a szükségesnél és jobban sújtotta az országot a természeti csapás.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 02. 24. Ötvenezer fölött az áldozatok száma Törökországban és Szíriában

A földrengés olyan török városokat sújtott, ahol a Szíriában segélyakciókat folytató nagy humanitárius szervezetek székhellyel rendelkeznek, és a Törökország felől érkező egyetlen határátkelőt napokig lezárták. Az így kialakult helyzet már a legelején kifejezetten akadályozott mindennemű hatékony segítséget a legkritikusabb első napokban. Északnyugat-Szíriában az eddigieknél is jelentősebb társadalmi instabilitás alakulhat ki, mivel a földrengés destabilizálhatja az amúgy is törékeny kormányzati struktúrát. Szíriában a legsúlyosabban érintett régiók Idlíb és Aleppó voltak, előbbit főként a kormánnyal ellenséges Hayat Tahrir Al Sam ellenőrzi, utóbbi pedig megosztott az Aszad-rezsim erői és a Törökország által támogatott, szintén kormányellenes Szíriai Nemzeti Hadsereg között.

A több mint egy évtizedes bombázások, a csökkenő nemzetközi támogatás és a bénító gazdasági válság után Szíria ellenzék által ellenőrzött északnyugati része már alig bírt talpon maradni, amikor a katasztrófa bekövetkezett. A Törökország által támogatott lázadók által tartott Idlíb és a szomszédos Aleppó tartományok egy része szenvedte el a földrengés szíriai áldozatainak nagy részét: az ENSZ és a kormányhatóságok szerint a teljes szíriai halálos áldozatok több mint 4800-ból több mint 4000-et. Négy szíriai város a Törökországgal határos szakaszon a legsúlyosabban érintettek közé tartozott: Szalqin, Harem, Dzsinderisz és Atareb.

Ezeken a részeken az emberek védőfelszerelés és egyenruha nélkül próbálták menteni, amit lehetett a porig rombolt házakból, és jól szemlélteti a helyzetet, hogy csak alig néhányan viseltek egyáltalán munkáskesztyűt.

Ezeken a területeken nagyszámú belső menekült él, akik nagymértékben függenek a törökországi segélyektől. Mivel Törökország jelenleg elsősorban a saját földrengés utáni helyzetével küzd, és a nemzetközi szankciók akadályozzák a Szíriának nyújtott segélyeket, a Fitch Solutions szerint a nemzetközi segélyek nem fogják kielégíteni az Idlib és Aleppó északi részén élők szükségleteit. Ez azonban veszélyeztetheti mind az ellenzéki, mind az kormánypárti adminisztrációk azon képességét, hogy továbbra is kormányozni tudja és biztosítsák a társadalmi stabilitást ezeken a területeken.

A török külügyminisztérium már február 8-án megerősítette, hogy Törökország azon dolgozik, hogy két további határátkelőt nyisson meg Szíriával közös határon, hogy több humanitárius segélyt juttasson be a szomszédos országba. Az átkelők számát a földrengések előtt négyről egyre csökkentették, mert Damaszkusz és moszkvai szövetségesei attól tartottak, hogy az Egyesült Államok és Törökország arra fogja használni őket, hogy támogatást küldjön az ellenzéknek.

A földrengések azonban megrongálták azt az egyet, amelyik nyitva maradt, és amelyik 2014 óta lehetővé tette, hogy némi segély beáramoljon Szíriába. Törökország hónapok óta próbálja helyrehozni a kapcsolatokat a szíriai rezsimmel, így több átkelő megnyitása hasznos módja lenne ennek a Geopolitical Futures szerint.

A Törökországot meglátogató Antony Blinken, amerikai külügyminiszter szerint a nemzetközi segélyek Szíriába juttatása nagyon nagy kihívás. Bár a földrengés után egyetlen határátkelő nyílt meg Törökországból Szíriába, az ENSZ logisztikai problémákra hivatkozva napokig nem küldött át segélyt, így nagyon súlyos helyzet alakult ki az egyik leginkább érintett, ellenzéki Idlib tartományban.

Aki munkásként dolgozik és házat bérel, és alig keres napi 10 dollárt, hogyan fog bármit is újjáépíteni?

- tette fel a költői kérdést Mohammad, aki eredetileg Aleppóból származik, és onnan kellett évekkel ezelőtt elmenekülnie.

Nyolc nappal a földrengés után nyitották meg végülis a második határátkelőt a segélyszállítmányok számára.

Ehhez arra volt szükség, hogy Bassár al-Aszad szíriai elnök is beleegyezését adja. Ez komoly változást jelent mivel az ország vezetése sokáig ellenezte a enklávéba irányuló, határokon átnyúló segélyszállítmányok eljuttatását. Érdemes azt is megjegyezni, hogy az első napokban még messze nem volt biztos ez a konstruktív hozzáállás, mivel a kormányerők folytatták az földrengés sújtotta ellenzéki tartományok ágyúzását.

Az országba végülis megérkező teherautókon azonban nem voltak olyan munkagépek, amelyekre a mentési munkálatokban résztvevők szerint szükség lett volna a romok gyorsabb eltávolításához, és olyanok sem, amelyek segíthetnének majd az újjáépítésben.

Ami velünk történt - ez az első alkalom, hogy ilyen történt a világon. Volt egy földrengés, és a nemzetközi közösség és az ENSZ sem segít.

- mondta Ráed asz-Száleh, aki az ellenzéki területeken működő "Fehér Sisakosok" mentőalakulat vezetője. Azt is elmondta, hogy a mentők kedden mehettek először haza családjukhoz, miután az elmúlt nyolc napban éjjel-nappal tartó, minden önkéntesre és minden felszerelésre szükség volt.

Azzal, hogy Bassár el-Aszad elnök engedélyezte a segélyek bejutását a lázadók által ellenőrzött Északnyugat-Szíriába Törökországból több határátkelőn keresztül, külföldi ellenfelei követelésének engedett. Elemzők szerint most az a kérdés, hogy mit akarhat cserébe. Aszad döntése kiszélesítené az ENSZ segélyekhez való hozzáférését az országban a pusztító földrengés sújtotta szíriaiaknak, ami változást jelent Damaszkusz számára, amely sokáig ellenezte a lázadók enklávéjába irányuló, határokon átnyúló segélyszállítmányokat.

Ez az egyik módja annak, hogy a földrengésre adott válaszlépések a Szíriát és a 12 éve tartó konfliktust körülvevő diplomáciában is megjelenjenek, és

úgy tűnik, hogy Aszad politikailag jól járt, és reméli, hogy további tőkét tud kovácsolni belőle.

Amellett, hogy az országa ellen hozott szankciók feloldását kérte – amit végülis azzal ért el, hogy az Amerikai Egyesült Államok például feloldotta ideiglenesen azokat – az Európai Uniótól is segítséget kért a szíriai kormány. Érdemes megjegyezni, hogy Franciaország ENSZ nagykövete szerint a Szíriába érkező humanitárius segély 90%-a az EU, USA és Kanada felajánlása, és eközben Oroszország és Kína szinte semmit sem segít az országon.

A Nyugat által páriának tekintett Aszad az elmúlt években a vele való kapcsolatokat normalizáló arab államok, nevezetesen az Egyesült Arab Emírségek támogatását élvezi. Az első bejelentett telefonbeszélgetése Abdul Fattah al-Sisi egyiptomi elnökkel is megtörtént. Kedden Szaúd-Arábia a jelentések szerint először küldött segélyrepülőgépet az Aszad által ellenőrzött Aleppóba, ami figyelemre méltó gesztus egy olyan Öböl-állam részéről, amely még mindig ellentétben áll a szíriai elnökkel. A szaúdi földrengéssegély eddig csak a lázadó területekre jutott el.

A földrengés utáni napokban Magyarországról is érkezett segítség az országba. Több mint két héttel a földrengés után Norvégiából is érkezett egy segélyszállító repülőgép, amely az első földrengés-segélyt szállította közvetlenül Európából Szíriába. Az ENSZ szerint szerdán az Egyesült Arab Emírségekből és Iránból is érkeztek repülőn segélyek Szíriába, míg a szomszédos Jordániából és Irakból teherautók érkeztek.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete bejelentette, hogy Aszad három hónapig engedélyezi a segélyek átkelését két további határátkelőn, miután az Egyesült Államok több hozzáférést követelt, és miközben az Egyesült Államok a Biztonsági Tanács határozatát követelte az ilyen átkelések engedélyezéséről. Aszad lépését mindazonáltal sok idlibiai lakos szkeptikusan, sőt dühösen fogadta, mert korábbi cselekedetei miatt még mindig nem bíznak benne.

Az ENSZ-segélyeket sokáig csak egy, a Biztonsági Tanács határozatával engedélyezett átkelőn keresztül szállítják. Bár Aszad évekkel ezelőtt elvesztette az ellenőrzést a török határ nagy része felett, az ő jóváhagyása azt jelenti, hogy az ENSZ-ügynökségeknek nincs szükségük újabb ilyen határozatra ahhoz, hogy a két további helyszínről beléphessenek.

Vagy történt egy alku a színfalak mögött, ahol Aszad kap valamit cserébe, vagy úgy döntött, hogy itt az ideje egy jószolgálati gesztusnak.

- mondta Aron Lund, a Century International munkatársa a Reutersnek, majd így folytatta:

Ezeknek az átkelőknek az átmeneti időszakra történő megnyitása nem kerül Aszadnak valójában semmibe, de lehetővé teszi számára, hogy elkerülje a kritikát, és rávilágít arra a képességére, hogy tetszés szerint ki- és bekapcsolja a határátkelőket.

Szíria gazdasági válsága is akadályozhatja az újjáépítést, mivel az ENSZ értékelése szerint a háztartások 77%-a már most sem tudja biztosítani alapvető szükségleteit. Az Idlíbben élőknek nincs más választásuk, mint az újjáépítés, mivel Törökország, amely 3,6 millió szíriai lakosnak ad otthont, már nem fogad be másokat, miközben sokan félnek attól, hogy átlépik a frontvonalat az Aszad erői által ellenőrzött területekre. Az erőforrások azonban szűkösek.

Husszein Bazar egészségügyi miniszter, az északnyugat-szíriai ellenzéki adminisztráció képviselője szerint

Az emberek azt akarják érezni, hogy emberi lényként tekintenek rájuk, akik megérdemlik, hogy méltósággal éljenek ezen a területen.

Az Egyesült Arab Emírségek 50 millió dolláros segélyt ígért Szíriának, anélkül, hogy közölte volna, Szíria mely részén fogják elkölteni. A szíriai állami média szerint az Egyesült Arab Emírségek a kormány ellenőrzése alatt álló területeknek nyújtott támogatásban egy kutató-mentő csapat is részt vett. Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere Damaszkuszba is ellátogatott.

Címlapkép: Összedőlt ház romjain egy férfi a szíriai Atarebben 2023. február 12-én, hat nappal a Dél-Törökországot és Észak-Szíriát sújtó 7,8-es erősségű földrengés után. A természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma meghaladja a 28 ezret, a sérülteké a 80 ezret. MTI/AP/Huszein Malla