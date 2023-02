Felesége védte meg Bident, élesen szólt oda a kritikusoknak

Jill Biden, az Egyesült Államok first ladyje szeretné, ha az amerikaiak tudnák, férje, Joe Biden elnök valóban tervezi, hogy elindul a második négyéves elnöki mandátum megszerzéséért, és ő teljes mértékben támogatja ezt. A first lady szerint az elnök ukrajnai útja megmutatta, hogy még mindig van energiája egy újabb kampányhoz, illetve egy második elnöki ciklushoz, és sok 30 éves sem lenne képes arra, amire Biden.

Jill Biden, akit a CNN a férje terveiről kérdezett a most befejeződött namíbiai és kenyai útján, azt mondta, hogy arra számít, hogy Joe Biden bejelenti indulását, és elvetette azt a kérdést, hogy a 80 éves demokrata esetleg nem indul a 2024-es választáson - számolt be a CNN alapján Reuters.

Természetesen támogatom

- mondta a first lady, akinek a véleményét kritikusnak tartják az elnök tervei szempontjából.

Ez Joe döntése, és mi támogatjuk, bármit is akar tenni. Ha benne van, mi ott vagyunk. Ha valami mást akar csinálni, mi akkor is ott vagyunk

- válaszolta a CNN-nek Jill Biden.

Bár Jill Biden elmondta, hogy nem frusztrálják az "indul vagy nem indul" spekulációk, nemrég az Associated Pressnek még határozottabban nyilatkozott, amikor arról kérdezték, hogy az elnök újraindul-e.

Hányszor kell még elmondania, hogy elhiggyék?

- tette fel a kérdést.

A demokraták között továbbra is vita tárgya, hogy Biden induljon-e 2024-ben. Egy újabb indulás tesztelné, hogy a választók készen állnak-e arra, hogy Biden, aki már most is a legidősebb amerikai elnök, újabb négy évet töltsön hivatalában.

Jill Biden szerint azonban az elnök ukrajnai útja megmutatta, hogy még mindig van energiája egy újabb elnökválasztási kampányhoz és további négy évnyi hivatalban töltött időhöz.

Hány 30 éves tudna elutazni Lengyelországba, felszállni a vonatra, utazni még kilenc órát, Ukrajnába menni, találkozni Zelenszkij elnökkel? Szóval, nézzétek meg az embert. Nézzék meg, mit csinál. Nézzék, mit tesz továbbra is minden egyes nap

- mutatott rá férje tevékenységére a first lady.

Biden maga többször is kijelentette, hogy indulni kíván a választáson, és elutasította a korával kapcsolatos kérdéseket, de hivatalos bejelentést még nem tett.

Tavaly novemberben azt mondta, hogy 2023 elején dönt arról, hogy újraindul-e, de a bejelentés most csak tavasszal várható.

Az év első heteiben a megtalált minősített dokumentumok ügye és természetesen a külpolitika volt a fő téma Biden kapcsán, kiemeltképp az elnök meglepetésszerű ukrajnai utazása során.

Cedric Richmond, Biden korábbi fehér házi tanácsadója, akit arról kérdeztek, hogy márciusban vagy áprilisban lesz-e bejelentés, azt mondta, hogy Biden akkor fogja bejelenteni, "amikor készen áll".

A Reuters/Ipsos e hónap elején végzett közvélemény-kutatásában a válaszadók 46%-a szerint a "túl öreg a kormányzati munkához" kifejezés erősen jellemzi az elnököt. A felmérés szerint demokraták 24%-a és a függetlenek 49%-a van ezen a véleményen. A megkérdezettek 71%-a, köztük a demokraták 52%-a mondta azt, hogy nem hiszi, hogy Bidennek 2024-ben újra kellene indulnia a választásokon.

A republikánus oldalon eddig Donald Trump volt elnök - aki a 2024-es választás idejére 78 éves lesz - és Nikki Haley, Trump volt ENSZ-nagykövete, volt dél-karolinai kormányzó jelentette be indulását.

Címlapkép forrása: Getty Images