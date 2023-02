Meglepő feltételezés: súlyos következményekkel járhat, hogy szép lassan elvérzik az orosz harckocsi-flotta

Bár a második világháború során a Vörös Hadsereg mintegy 80 ezer páncélost veszített, az akkori hadiipar lehetővé tette, hogy több harckocsival fejezze be a háborút, mint amennyivel a konfliktus kezdetén rendelkezett.

A modern harckocsik sokkal kifinomultabb eszközökkel rendelkeznek és előállítási költségei jóval magasabbak, mint a második világháború során felhasznált társaiké, így a ’40-es években tapasztalt tömeggyártásuk is lehetetlenné vált.

Márpedig az Ukrajna elleni háborúban Oroszország hatalmas, lassan pótolhatatlan mennyiségű harckocsit veszít el.

Az ukrán jelentések szerint a veszteségek elérik a 3250 páncélost, míg az Oryx portál által dokumentált, valós bizonyítékokkal rendelkező veszteségszám is már 1700 körül mozog. E két szám valójában egyfajta szélsőértékként funkcionál, a valós veszteségek valahol közöttük helyezkednek el. Az ISW amerikai agytröszt szerint Oroszország háború előtti T-72-es állománya elérte a 2 ezer darabot, ennek közel fele megsemmisülhetett az egy éve tartó háborúban.

Az 1940-es években a szovjet gyárak havonta több mint 1000 harckocsit tudtak gyártani. Ennek oka, hogy a háborúra berendezkedő rendszer a korábban traktorokat és vasúti szerelvényeket gyártó üzemeket is képes volt a hadigépezet szolgálatába állítani. A mai körülmények között azonban lehetetlen a termelés ilyen módon történő felfuttatása.

A modern tankok elektronikája - az éjjellátó, a célzófegyverek és számos más funkció - rendkívül kifinomult. Ez lassítja a termelést, és azt jelenti, hogy sok, más típusú gyártásra tervezett gyár nem tudja olyan könnyedén átállítani a gyártósorait, mint 80 évvel ezelőtt. Oroszországnak mára már csak egyetlen harckocsigyára maradt, az UralVagonZavod, amely mintegy 20 darab páncélos képes előállítani havonta.

A veszteségek és a kereslet azonban ennek többszöröse jelenleg.

A gyártást ráadásul az egyre növekvő alkatrészhiány is hátráltathatja. A félvezetők és a modern tankokat vezérlő mikrochipek kifejezetten hiánycikkeknek számítanak Oroszországban, miután a háborúra válaszul az Európai Unió szankciókat vezetett be az agresszor állammal történő kereskedelemre – elsőként többek között az elektronikai iparágra.

Bár valószínűsíthető, hogy a nyugatról importált alkatrészekből az orosz hadvezetés a háború kezdetéig jó előre plusz készletet halmozott fel, ennek ellenére egyre több jel utal arra, hogy a háború elhúzódásával ezek a tartalékok is egyre inkább a végüket járják.

Az ukrajnai hadművelet kapcsán felmerült igények kielégítése érdekében Oroszország növelte a régi harckocsik felújításának ütemét, illetve a roncstelepre küldött, elavult páncélosok reaktiválását. Ennek megfelelően Ukrajnában a modern orosz harckocsik (T-90) mellett egy nagyobb számban jelennek meg az évtizedekkel ezelőtt épített, de azóta új löveggel és reaktív páncélzattal ellátott T-72-es harckocsik B3-as variánsai. Ezek a páncélosok még ezekkel a fejlesztésekkel együtt is gyengébbek, mint az új modellek.

A felpörgetett modernizáció eredményeként Oroszország hamarosan képes lesz arra, hogy havonta körülbelül 90 darab régebbi típusú T-72-es variánst alakítson át a típus legmodernebb verziójára.

Ugyanakkor Az Oryx portál elemzése szerint ez továbbra sem tudja fedezni a becslések szerint havonta elvesztett 150 darabot.

Az Economist kifejti, hogy Oroszország nincs egyedül ezekkel a problémákkal, ugyanis Ukrajna nyugati szövetségesei körében is hiányzik a gyors tankgyártás képessége. Ukrajna egyetlen harckocsigyára, amely Harkiv közelében található, a háború elején megsemmisült.

De az Amerikai Egyesült Államok is, amely 31 M1A2 Abrams harckocsit ígért Ukrajnának, egy gyárral rendelkezik, amelynek kapacitása havonta 15 tank gyártására elegendő. A harckocsik előállítása más nyugati országokban is hasonlóan lassan halad, ami ahhoz vezetett, hogy Ukrajna nyugati szövetségesei is a régi páncélosok felújításának lehetőségeit vizsgálják, vagy már bele is vágtak.

Általánosságban kijelenthető azonban, hogy a támadó erők több harckocsit használnak, mint a védők, ráadásul az ukrán fegyveres erők hamarosan olyan modern nyugati páncélosokhoz is hozzájutnak, amelyek felveszik a versenyt az összes harctéren lévő orosz harckocsival. A konfliktus elhúzódásával pedig számítani lehet arra, hogy Oroszországnak valószínűleg folyamatosan csökken a flottája mind mennyiségi, mind minőségi szempontból. Ráadásul ezúttal a gyártás sem fogja megmenteni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images