Súlyos botrány robbant ki: beismerte a médiamogul, hogy ordas hazugság volt az elmúlt évek egyik meghatározó sztorija

Teljesen nyíltan, eskü alatt elismerte Rupert Murdoch, a legnépszerűbb amerikai jobboldali hírcsatorna, a Fox News tulajdonosa, hogy beosztottjai hosszú időn át terjesztették Donald Trump azon hazugságát, hogy a 2020-as elnökválasztást csalással ellopták tőle a demokraták. Murdoch a Dominion Voting Systems által indított per bírósági tárgyalásán tett beismerő vallomást, a periratokból az is kiderül, hogy a hírcsatorna műsorvezetői sem hitték el, hogy a Trump által terjesztett összeesküvés-elméletek igazak lehetnek. Az ügy rövidtávon valószínűleg súlyos anyagi és reputációs kárt okoz majd a cégnek, de egyelőre még nem látszik, milyen hatással lesz az idén induló, jövő évi elnökválasztást megalapozó kampányra.

Hogy kerültünk ide?

Donald Trump volt amerikai elnök szerint a demokraták elcsalták a 2020-as választást, ezen vádak terjesztésében a Fox News is fontos szerepet játszott. 2021. január 6-án Donald Trump követői elfoglalták a Capitolium egyes részeit, hogy megakadályozzák a Joe Biden győzelmét hitelesítő elektori szavazatok összeszámlálását. Fotó: Tyler Merbler from USA, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

A 2020-as amerikai elnökválasztás alighanem az Egyesült Államok történelmének egyik legellentmondásosabb elnökválasztási eseménye: mint emlékezetes, Donald Trump volt amerikai elnök azzal vádolta meg demokrata kihívóját, Joe Bident és az őt szponzoráló Demokrata Pártot, hogy elcsalták a választást. A bukott elnök elsősorban azzal érvelt, hogy az alkalmazott levélszavazási mechanizmusokkal lényegében „csaltak” a demokraták: ez szerinte alapvetően azzal volt bizonyítható, hogy a billegő államokban a szavazatösszesítések első óráiban ő állt fölényes győzelemre, majd a napokig elhúzódó levélszavazat-összesítések során számos billegő államban fordítani tudott Biden.

Valójában annyi történt, hogy a Demokrata Párt szavazói lényegesen nagyobb arányban szavaztak levélben, mint a republikánusok, a levélszavazatok összesítése pedig sokkal több időbe telt, mint a személyesen leadott szavazatoké.

Ezért történhetett meg, hogy a Covid-korlátozások miatt rekordhosszúvá vált szavazatösszesítés során 2-3 nap múltán fordítottak a demokraták több fontos államban, és Joe Biden nyerte meg a 2020-as elnökválasztást. Tehát a leadott szavazatok száma nem változott ez idő alatt, csupán a demokrata-túlsúlyos levélszavazatok összesítése húzódott el.

Trump azonban a vereség utáni hónapokban nem állt le, egyre durvább vádakkal állt elő a Demokrata Párttal, a levélszavazati rendszerrel, illetve a néhány állam számára szavazógépeket és számlálógépeket szállító Dominion Voting Systems-szel szemben is. Több pert és újraszámlálást is indított számos billegő államban a republikánus jelölt, de végül egyetlen peres vagy peren kívüli csata sem hozott eredményt.

Trump vádaskodásában a Republikánus Párttal szoros kapcsolatot ápoló Fox News hírcsatorna is segített: műsorukban többször elhangzottak olyan vádak, hogy a szavazatszámláló gépeket gyártó Dominion például akarva-akaratlanul „kicserélte” a leadott szavazatokat, illetve hogy a cégnek egy Hugo Chavez néhai venezuelai vezetőhöz köthető vállalat a tulajdonosa (amúgy nem az). Emellett rendszeres műsoridőt adtak Trump ügyvédjének, Rudy Giulianinak is, aki a csalással kapcsolatos vádaskodás jogi offenzíváját vezette.

Az egész ügy végül a Capitolium 2021. január 6-ai ostromában csúcsosodott ki, amikor Trump feldühödött támogatói megpróbálták megakadályozni az elektori szavazatok leadását. Az incidens során 5 ember halt meg (többnyire tüntetők), később pedig az eseményhez köthető okok miatt még 4 ember (többnyire rendőrök) vesztették életüket. Az elektori szavazatokat végül kis késéssel leadták, Trump népszerűsége rekordmélységbe zuhant, aztán újabb felelősségre-vonási eljárás indult az amúgy is távozni készülő elnök ellen. Joe Bident végül 2021. január 20-án beiktatták, mint az Egyesült Államok 46. elnöke.

A Dominion-per leleplező vallomásai

Tucker Carlson a Fox News egyik legnépszerűbb műsorvezetője, a hírcsatornán megfogalmazott politikai kijelentései azonban gyakran éles visszhangot váltanak ki az amerikai közéletben. Mint kiderült, Carlson sem hitt a Trump-hoz köthető ügyvédek választási csalással kapcsolatos vádaskodásában. Fotó: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Donald Trump távozásával az egész „csalásügy” abszolút nem szűnt meg, noha maga a volt elnök, illetve a csaláscentrikus retorika azóta lényegesen kevesebb szerepet kap az amerikai közéletben.

A csalással való vádaskodás fent is említett egyik fő célpontja, a Dominion Voting Systems pert indított a Fox News és anyacége, a Fox Corporation ellen: a cég két peres eljárás során (az egyik 2021 márciusában, a másik 2021 novemberében indult),

összesen 1,6 milliárd dollárnyi kártérítést szeretne kapni a vállalatot ért reputációs veszteség, a jó hírnév rontása, illetve üzletrontás miatt.

Az eddig kiszivárgott perdokumentumok alapján úgy tűnik, nem áll jól a Fox szénája: lényegében elismerték, hogy elhangzottak az adásban a kifogásolt, Dominiont jogtalanul lejárató kijelentések, de a Fox ügyvédjei próbálnak azzal érvelni, hogy

ez a műsorvezetők és a vendégek magánvéleménye volt, maga a Fox, mint vállalat, nem tett ilyen állásfoglalást, végig hangsúlyozták, hogy a Dominionnal kapcsolatos vádak csak vádak, ezeket kommentálták a műsoraik során a műsorvezetők is, a szólásszabadságot szavatoló első alkotmány-kiegészítésbe amúgy is belefér az ilyen jellegű véleménynyilvánítás.

Azt még nem látni most, idestova másfél, két évvel a perek kezdete után, hogy mi lesz az egész kifutása, de most úgy áll a dolog, hogy a Foxnak, ha nem is 1,6 milliárd dollárt, de valamennyit jó eséllyel fizetnie kell majd, hogy befoltozzák a keletkezett reputációs sebeket. Nem ritka, hogy ilyen ügyekben egyébként az érintett vállalatok végül peren kívül, az eredetihez képest alacsonyabb kártérítési összegben egyeznek meg.

Ami érdekes még a periratokból az, hogy

valójában a csalással való vádaskodásban leginkább aktív Fox-műsorvezetők sem hittek abban, hogy a Donald Trump által hangoztatott csalás tényleg úgy történt, ahogy azt állította, Rupert Murdoch, a Fox tulajdonosa eskü alatt elismerte, hogy az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb hírcsatornája rendszerszinten hazudott egy olyan dologban, amiről ők sem hitték el, hogy igaz.

A bírósági dokumentumokból kiderül, hogy Tucker Carlson, a Fox News egyik leghíresebb és talán leginkább ellentmondásos műsorvezetője például privátban hazugnak nevezte Sidney Powell-t, az egyik Trump-párti ügyvédet, aki a választási eredmények jogi támadásán dolgozott egy másik műsorvezetővel, Laura Ingrahammel folytatott SMS-es beszélgetése során, még 2020 végén. Ingraham válaszában nem csupán Powell-t, de Rudy Giliuianit, Trump ügyvédjét is „teljesen bolondnak” nevezte. Hasonlóan nyilatkozott privátban Sean Hannity Fox-műsorvezető is, aki szerint

Trump úgy viselkedett, mint egy őrült,”

Powell kijelentéseit pedig „egy másodpercig sem hiszi el.”

A periratokból az is kiderül, hogy Rupert Murdoch, a Fox tulajdonosa anno „teljes őrületnek” nevezte Trump csalással való vádaskodását a Suzanne Scott-tal, a Fox News Media vezérigazgatójával való beszélgetés során, amely szerinte „nagyon kártékony dolog.” Ismét fontos hangsúlyozni: ezek a nyilatkozatok 2020 végén történtek, amikor még szó sem volt a Dominion által indított perről.

Murdoch amúgy a Dominion-per során tett tanúvallomásai során is teljesen egyértelműen megbánta, hogy túl sok teret adtak a témának.

Utólag visszagondolva, jó lett volna, ha határozottabban ítéljük el [a vádakat]”

– mondta Murdoch, majd arra is utalt a tárgyalások során, hogy az olyan személyeknek, mint Rudy Giuliani vagy Sidney Powell, kevesebb műsoridőt kellett volna adni.

Rosszkor jön az egész, de hátha kiheverik a választók

A mostani Fox-botrány időzítése azért kellemetlen, mert jövőre elnökválasztás lesz az Egyesült Államokban, a kampány pedig már megindult. Republikánus oldalon eddig Donald Trump volt elnök, illetve Nikki Haley, Dél-Karolina volt kormányzója, illetve korábbi ENSZ-követ jelentett be az indulását, azt nem tudni, hogy a jelenlegi elnök, a most 80 éves Joe Biden indul-e demokrata színekben. Biden indulása amúgy azért is kérdéses, mert népszerűségi mutatói nem haladják meg lényegesen Donald Trump szintén nem túl rózsás népszerűségi mutatóit elnökségének jelentős része alatt.

Nem teljesen kizárt, hogy a Fox News körüli balhé kihatással lesz a választásokra is: ez a médiacég a legnagyobb jobboldali szócső az Egyesült Államokban, számos ismert politikus, valószínűleg a republikánus elnökjelöltek is kapnak majd bőven műsoridőt a csatornától. Ezen republikánus politikusok politikai ellenfelei viszont munícióként használhatják fel a Dominion körüli botrányt, hogy rombolják a Foxon megjelenő politikusok reputációját, arra utalva, hogy a csatorna nyíltan elismerte, hogy mindenféle alaptalan hazugságoknak adnak teret a műsoraikban.

Ugyanakkor arra is fontos gondolnunk, hogy az Egyesült Államok ma egy igencsak politikailag polarizált társadalom, a sajtószabadságot és a sajtó tisztaságát pedig rendszeresen érte kritika már a Trump-kormány előtt és alatt is. A republikánusok kedvelt boxzsákja például a CNN hírcsatorna, melyet Donald Trump maga is többször álhírgyárnak nevezett. De számos más csatornát érnek jogos-jogtalanul hazugsággal, manipulációval kapcsolatos kritikák a politikai „lövészárok” túloldaláról - a média tisztaságának kritizálása az Egyesült Államokban szinte a "normál" politikai dialógus részévé vált már a 2016-os választások után.

Az tehát, hogy a Fox News hazudott, a demokratáknak nem újdonság, a republikánusokat pedig aligha fogja arról meggyőzni, hogy ezen túl inkább CNN-t nézzenek. A billegő szavazóknál okozhat némi fennforgást a mostani eset, de az Egyesült Államok politikai dinamikáját ismerve még egészen biztosan lesz jónéhány alapos felháborodást, vehemens politikai nyilatkozatot és szavazói megbotránkozást kiváltó esemény a 2024. novemberében esedékes elnökválasztásig, így végeredményében aligha lesz döntő tényező a mostani Fox-botrány.

A részvényesek persze biztosan nem örülnek, hiszen 1,6 milliárd dollár nagy összeg (már ha a Fox valóban ennyit fizet), ugyanakkor nem valószínű, hogy ez lesz az a botrány, ami csődbe viszi majd a céget. A Fox Corporation 2021-ben 12,9 milliárd dolláros bevételre tett szert, éves profitjuk 2,2 milliárd dollár volt.

Címlapkép: Michael M. Santiago/Getty Images