Videó: újabb áttöréssel próbálkoztak az orosz erők, amerikai sztárfegyver állította meg őket

Az ukrán védelmi minisztérium hivatalos Twitter-oldala osztotta meg a felvételt, miszerint az orosz erők mintegy 5 harckocsit és 7 gyalogsági harcjárművet vesztettek egy nap alatt, miután támadást kíséreltek meg a Donyeck város mellett található Marinka körzetében. A védelmi minisztérium állítása szerint a találatokból egyetlen, amerikai gyártmányú Javelinnel felszerelt ukrán katona egymaga öt ellenséges páncélost vállalt magára. Utóbbi információt érdemes óvatosabban kezelni, de az kétségkívül igaz, hogy a feltöltött felvételen több orosz harcjármű megsemmisülése is látható.

Maryinka, Donetsk region.Ukrainian soldier, a brilliant operator of Javelin, destroyed FIVE russian tanks in one battle!American weapon in Ukrainian hands works wonders.In total, enemy lost 5 tanks and 7 IFWs in that sector that day. 79th Air Assault Brigade. pic.twitter.com/Bw3NOtzH50