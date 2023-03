Botrányok sorozata rontotta az idei év eddigi legsúlyosabb katasztrófáját, de a politikusok széttárják a karjaikat 

Portfolio 2023. március 01. 10:00

Már három hét telt el a Törökországot és Szíriát sújtó pusztító földrengések óta, és miközben szinte naponta robbannak ki a botrányok, még egyetlen török politikus sem mondott le. Történik mindez úgy, hogy az óriási anyagi pusztításon túlmenően emberemlékezet óta nem látott halálos áldozatról számoltak már be eddig is, és várhatóan ez még csak emelkedni fog. Törökországban néhány hónap múlva választásokat tartanak, és a hosszú ideje gyengülő gazdasági helyzet közepette a kormány úgy tűnik, úgy értélmezi a helyzetet, hogy most sem szabad a gyengeség jelét mutatni: nem mondhat le senki, és inkább a médiát és a kritikát kell korlátozni, minthogy politikai felelősségvállalásra kerüljön sor. A botrányok sorozata azonban végül talán megváltoztatja ezt a helyzetet, így érdemes végig nézni, mi borzolja a kedélyeket az országban az elmúlt héten.