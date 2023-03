Bizarr videók kerültek elő: tényleg Ukrajnához köthető kommandósok törhettek be Oroszországba

Az alábbi videót több ukrán forrás szerint egy Ukrajna oldalán harcoló, orosz önkéntesekből származó szervezet, az Orosz Önkéntes Hadtest egyik Telegram-csatornája tette közzé. Az alakulat tagjai a szervezet zászlójával pózolnak egy orosz nyelvű táblával ellátott önkormányzati épület előtt és ellenállásra szólítják fel az orosz lakosságot.

Hozzáteszik: arra kérnek mindenkit, hogy ne öljenek civileket, kíméljék a civil lakosságot.

Something rather bizarre is happening in Bryansk Oblast with Russian sources reporting a large group (±40) of Ukrainian military crossing the border. Minutes ago, a pic.twitter.com/LL5lpD92VH

Van egy másik videó is, melyet már sikerült geolokációval ellátni: ezen a szervezet két állítólagos harcosa az orosz Brjanszk megyében található Szusany településen pózol zászlójával, egy lakóépület előtt.

Ukrajna tagadja, hogy harcosaik átlépték volna a határt és orosz provokációnak tartják a behatolásról szóló híreket. A videók alatti kommentekben is többen azt gyanítják, hogy hamis zászlós hadművelet történt – a felvételen pedig egyértelműen orosz akcentussal beszélnek a fegyveresek. Többen megjegyzik: a harcosok ruhája túl tiszta ahhoz, hogy egy hosszas behatoló manőver eredményeképpen kerüljenek Oroszország területére.

Ugyanakkor többen is azt állítják: az első felvételen Denyisz Kapusztyin szerepel, az Orosz Önkéntes Hadtest egyik vezetője.

️ One of the terrorists who participated in the raid in the Bryansk region has been identified. This is the Nazi Denis Nikitin (real name Kapustin), nicknamed WhiteRex. He is a co-founder of the RDK, a former associate of the radical nationalist Maksim Tesak Martsinkevich. pic.twitter.com/7ZAERfWjmG