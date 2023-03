Videó: simán berepült egy drón az oroszok féltve őrzött repterére, majd leszállt egy értékes katonai repülőgép tetején

A napokban jött a hír, hogy fehérorosz ellenzéki aktivisták egy dróntámadással harcképtelenné tettek egy orosz A-50-es AEW&C-repülőgépet:

Fehéroroszország kormánya letagadta, hogy a támadás megtörtént volna, erre a BYPOL ellenzéki szervezet drónfelvételt publikált, melyen állítólag a támadást előkészítő felderítő-akció látható.

A drón egyszerűen berepült a bázisra és leszállt az A-50-es radarján, majd felszállt, és elrepült.

