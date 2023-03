A WHO üzent az Egyesült Államoknak: bizonyítsák be, hogy laboratóriumból szabadult ki a koronavírus

Arra kérte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Washingtont, hogy támassza alá bizonyítékokkal egyes amerikai hírszerző szervek azon állítását, hogy a koronavírus-világjárványt egy kínai laboratóriumból véletlenül kikerült vírus okozta.

Az ENSZ egészségügyi szervezete több ízben is az Egyesült Államok genfi diplomáciai képviseletéhez fordult, de eddig nem kapott választ – közölte pénteken Maria van Kerkhove, a WHO-nak a koronavírus-járvány ügyeiben illetékes vezetője.

Christopher Wray, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vezetője azt mondta kedden a Fox News televízióban, hogy az iroda úgy hiszi: a világjárvány forrása nagy valószínűséggel egy esetleges vuhani laboratóriumi incidens.

A világjárvány ebben a kínai városban kezdődött.

Az FBI azt is hozzátette, hogy a pandémiát

a kínai kormány ellenőrzése alatt lévő egyik laboratóriumból kikerült vírus okozta.

Az amerikai hírszerző közösségen belül nincs egyetértés a járvány keletkezésének pontos okáról. Más intézmények szerint az is lehetséges, hogy a vírus természetes úton került át állatokról az emberre.

Tudósok három éve kutatják a koronavírus-világjárvány eredetét. 2021 elején a WHO küldöttsége Kínában járt, de Peking nemzetközi szakértők további útjához nem járult hozzá. A WHO több vizsgálatot is javasolt Kínában és máshol, de ezekre máig nem került sor.

Kína kategorikusan tagadja, hogy a vírus egy vuhani laboratóriumból került volna ki.

A vírus eredetét a jövőbeli világjárványok lehetséges megakadályozása érdekében kell feltárni – hangsúlyozta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója.

Hozzátette: a WHO a jövőben is azt kéri Kínától, hogy legyen átlátható az adatok megosztásában, végezze el a szükséges vizsgálatokat, és tegye közzé azok eredményeit.

Amíg ez meg nem történik, a vírus eredetével kapcsolatos valamennyi elmélet napirenden marad

– mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz.

Címlapkép: Getty Images