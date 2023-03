Élő adásban mondta ki Putyin barátja azt, amitől egész Oroszország retteg

Egy orosz filmrendező és propagandista, Karen Sahnazarov szerint Oroszországnak be kell ismernie, hogy veszíthet. A megjegyzései rendkívül szokatlannak számítanak, mivel az orosz állami televízióban hangzottak el - írta a Sky News.

Ilyet nem láttam az orosz állami televízióban a tavalyi ukrán ellentámadások óta

- írta Francis Scarr, aki a BBC számára figyeli az orosz állami televíziót.

Scarr a Twitteren osztotta meg a klipet, amely szerint Sahnazarov azt mondta:

Ez valóban egy olyan helyzet, amely a legsúlyosabb következményekkel járhat számunkra abban az esetben, ha veszítünk. És be kell ismernünk, hogy veszíthetünk!

I havent seen anything like this on Russian state TV since Ukraines counter-offensives last yearKaren Shakhnazarov says Russia needs to recognise the fact that it might lose and that anyone who thinks the West is about to fall apart is deluding themselves pic.twitter.com/FpPQDR2txo