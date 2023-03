Riadó van Ukrajnában - Az egész országban szólnak a szirénák

Országos légtérvédelmi riadót indítottak a hatóságok Ukrajnában - számol be több ukrán hírlap.

Egyelőre nem tudni még, miért van országos riadó, de Ukrajna minden régiójában légitámadástól tartanak.

Jellemzően akkor szokott országos légi riadót fújni az ukrán vezetés, amikor nagy hatótávolságú levegő-föld rakétákkal felszerelt vagy felszerelhető orosz katonai repülőgépek szállnak fel valamelyik határ menti régióban. Ilyen például a MiG-31K elfogó-vadászgép, melynek Kindzsal hiperszonikus rakétái egész Ukrajna területére csapást tudnak mérni.

Egyelőre azt nem tudni, most is MiG-31-esek miatt kellett-e riadóztatni, de az elmúlt hetek során több ilyen incidens is történt.