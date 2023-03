Rejtélyes hangrobbanások hallatszottak az Egyesült Királyság felett - Riasztották a légierőt

A brit rendőrség által kiadott közlemény szerint a légi irányítás elvesztette a kapcsolatot egy Izlandról a kenyai Nairobira tartó repülőgéppel. Miután megszakadt a kommunikáció a pilótával, riasztották a Brit Királyi Légierő kötelékébe tartozó, Coningsby repülőterén állomásozó Typhoon típusú vadászbombázóit, amelyek végül elfogták az eltévedt járatot, és biztonságosan a Stansted repülőtérre kísérték.

A brit védelmi minisztérium szóvivője jelezte, a légierőnek a nap 24 órájában rendelkezésre állnak olyan gyorsreagálású egységek, amelyek reagálnak minden riasztásra. Az ilyen egységek feladata az azonosítatlan objektumok elfogása, vagy épp az olyan gépek biztonságos kísérete, amelyek nem kommunikálnak sem a polgári, sem a katonai légiforgalmi irányítással.

A szóvivő hozzátette, ilyen esetekben a repülőgépek engedélyt kapnak a hangsebesség átlépésére, ez okozta a Lincolnshire felett hallott hangrobbanásokat.

Számos bejelentést kaptunk egy nagy robbanás hangjával kapcsolatban, amelyet a város és a megye különböző részein tapasztalhattak. Szeretnénk megnyugtatni Önöket, hogy nincs ok aggodalomra

– tweetelte a helyi rendőrség.

We have received numerous calls in relation to a large explosion sound heard from various parts of the city and county. We like to reassure you that there is no concern however thank you for your immediate response to us. {:url}