A múlt ötvözése a modernitással: halálos szörnyeteget faragtak egy ősrégi háborús relikviából

Az eredetileg 1884-ben bemutatott Maxim-géppuska az egyik olyan fegyver, amely különböző variánsai a mai napig mind a két fél haderejénél felbukkannak. Most egy eredetileg 1915-ben rendszeresített német fejlesztés egy példánya bukkant fel egy ukrán katona kezében, immáron olyan modern kiegészítésekkel ellátva, mint az optika, vagy épp a hangtompító.

Az alábbi videón egy Maxim-géppuskán alapuló, de annak egy "könnyített" (alig 17 kilogrammos) változatát jelentő, eredetileg 1915-ös német fejlesztés látható, az MG 08/15.

Az első világháború korából származó géppuskák egyedülálló előnye a többi, modern hadviselésben használt géppuskával szemben a vízhűtésük. A modern fegyverzet esetében ugyanis a folyamatos, akár egy percig tartó tüzelés olyan túlmelegedést okozhat, ami a csövük deformálódásához vezethet, ennek megfelelően csak viszonylag rövid sorozatlövéseket lehet leadni velük.

Ukrainian soldier with his modified Maxim machine gun.Bipod + optical sight installed. pic.twitter.com/gh216SMk3L — Clash (Report) March 5, 2023

A különböző Maxim-variánsok csöve vízhűtéssel van ellátva, amely lehetővé teszi, hogy a géppuska hosszabb ideig folyamatosan tüzeljen. A most megosztott felvételeken azonban több olyan modernek mondható fejlesztés is látható a fegyveren, ami a tulajdonosa szerint tovább növeli az amúgy is milliók életének kioltásáért felelős fegyver hatékonyságát – ilyen az eredeti fegyverekről hiányzó optika és a hangtompító.

Az ilyen típusú ősrégi fegyverek nem tartoznak egyetlen fél hivatalos, rendszerben tartott fegyverei közé sem, inkább csak színes relikviákként bukkannak fel az orosz-ukrán pont szinte minden pontján. Az első világháborús Maxim géppuskákból Ukrajnának mintegy 35 ezer darab áll rendelkezésre, de azokat csak külön kérés esetén bocsájtják az ukrán hadseregben szolgáló katonák rendelkezésére.

A címlapkép illusztráció. A címlapképen nem Maxim-géppuska, vagy annak variánsa látható, hanem egy orosz fejlesztésű PKM géppuska. A címlapkép forrása: Julia Kochetova/Getty Images