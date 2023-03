Felvételen, ahogy a Wagner csoport elfoglalja Bahmut egyik ikonikus pontját

A felvételen a Bahmut Zabakmutka körzetében található második világháborús emlékmű látható, amely egy kiállított T–34-es tank, a szovjet Vörös Hadsereg ikonikus harckocsija.

Az emlékművet elfoglaló fegyveresek eltávolítják a tank csövén lévő ukrán zászlót, és saját zászlajukat tűzik ki rá.

Wagner forces plant their flag at the Tank monument in Zabakhmutka district. This confirms what has happened the last couple of days, AFU has retreated from the eastern district and took better defensive positions west of the Bakhmutovka river. 48.59387608759025, https://t.co/Cy93N3sCrL