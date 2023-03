Orosz békefenntartók avatkoztak bele az elmérgesedő konfliktusba

Hegyi-Karabah korábban már két háború középpontjában is állt, amelyek Azerbajdzsán és Örményország között dúltak a Szovjetunió felbomlását követően.

Az azeri védelmi minisztérium szerint két katona halt meg a tűzpárbajban, ami azután tört ki, hogy katonáik megállítottak egy konvojt, amely a gyanú szerint fegyvereket szállított a hegyi-karabahi fővárosból távoli területekre egy olyan úton, amelyen tilos a közlekedés.

Az örmény külügyminisztérium közlése szerint a hegyi-karabahi belügyminisztérium három tisztségviselője halt meg. A tárca közleménye szerint a konvoj dokumentumokat és egy szolgálati pisztolyt szállított, és "abszurdnak" minősítette az azerbajdzsáni állításokat, miszerint fegyvereket szállítottak.

Az örmény erők az 1990-es évek elején kitört háborúban foglalták el Hegyi-Karabahot, 2020 őszén egy hathetes konfliktus során pedig Azerbajdzsán jelentős területeket foglalt vissza. A konfliktus orosz közvetítésre tűzszünettel végződött és orosz békefenntartókat vezényeltek a térségbe.

A mostani eset kapcsán az Örményországban tartózkodó orosz békefenntartók egyik különítményét is mozgósították. Az orosz egységek nagy erőkkel vonultak a helyszínre, ahol jelenleg a tűzharc kivizsgálása folyik.

Earlier today, Russian soldiers stationed in the Karabakh region crossed the restrained section of the Lachin corridor to confront Azerbaijani soldiers who had attacked a van carrying Armenian NKR police officers. pic.twitter.com/6L41Cs7zmw