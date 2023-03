Videó: tömegverekedéssé fajult egy Putyin ihlette törvény vitája

A rövid, de heves verekedés azután tört ki, hogy a parlament jogi bizottságának kormánypárti elnöke megütötte a törvényjavaslatot ellenző Egyesült Nemzeti Mozgalom nevű ellenzéki párt vezetőjét.

A javaslat szerint azoknak a szervezeteknek, amelyek támogatásuk 20 százalékát külföldről kapják, „külföldi ügynökként” kell regisztráltatniuk magukat,

és alá kell vetniük magukat az igazságügyi minisztérium ellenőrzésének, különben súlyos pénzbírságot kaphatnak. A kormányzó Grúz Álom nevű párt támogatja a törvényjavaslatot.

