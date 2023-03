Az ukránokkal számoltatná föl Putyin a saját zsoldoshadseregét? – Mártíromságra készülhet a Wagner-vezér

Az ISW úgy értékeli, hogy Ukrajna egyelőre nem tervez gyors kivonulást Bahmutból, és ezt az ukrán vezetés kijelentései is alátámasztják. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn bejelentette, erősítést rendelt el Bahmutba, Mihajlo Podoljak elnöki tanácsadó szerint pedig Bahmut védelme elérte céljait, és „nagy stratégiai siker”.

Bahmut városa sem stratégiailag, sem műveletileg nem jelentős ugyanakkor: a település elfoglalása szükséges, de nem elégséges feltétele a Donyeck megyében történő további orosz előrenyomulásnak. Mint arról az ISW vasárnapi jelentésében írt,

Ukrajna célja az lehet, hogy felőrlő városi harcba kényszerítse az orosz erőket, hatalmas veszteségeket okozva nekik.

Az agytröszt szerint legkésőbb Bahmut városa után az oroszok lendülete meg fog törni, az offenzíva ki fog merülni.

Bahmut védelme abból a szempontból is előnyös lehet Ukrajna számára, hogy az orosz haderő már legelitebb egységeit kezdte el bevetni a város ellen. Míg korábban főleg a Wagner zsoldoscsoport elítéltekből toborzott katonáit egyfajta ágyútöltelékként vetették be,

mostanra már a Wagner csoport elit egységei, illetve a reguláris erők légideszantos egységei is nagy számban harcolnak.

Bár elítéltek továbbra is jelen vannak, számuk jelentősen megfogyatkozott, így önmagukban már nem képviselnek elégséges erőt.

Az ISW szerint a Bahmutért folyó küzdelem megtizedelheti a Wagner elit erőit, megfosztva Oroszországot a leghatékonyabb és legnehezebben pótolható csapatainak egy részétől, ez pedig Ukrajnának kedvezhet.

Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér láthatóan attól tart, hogy legjobb erőit pontosan erre használják föl.

Prigozsin az elmúlt napokban több olyan kijelentést tett, melyek azt sugallják, hogy az orosz védelmi minisztérium az utolsó Wagner-harcosig akar küzdeni Bahmutért, és kiteszi erőit a pusztulásnak.

A Prigozsin és a Szergej Sojgu védelmi miniszter, illetve a Valerij Geraszimov vezérkari főnök vezette reguláris erők közötti belső küzdelem már régi keletű, Geraszimovnak az ukrajnai háború élére történő januári kinevezése pedig arra utal, hogy ezt a küzdelmet – legalábbis ideiglenesen – a védelmi minisztérium nyerte meg.

Az utóbbi időben Prigozsin többször panaszkodott arra, hogy katonái nem kapnak elég lőszert, árulással vádolva a védelmi tárcát. A Wagner-vezér azt mondta, hogy amennyiben nem kapják meg a szükséges lőszert és erősítést, Bahmut blokádját az ukránok szétverhetik, és lényegében minden elveszik. Ő azonban a végsőkig a Wagnerrel marad.

Prigozsinnak ezek a kijelentései arra utalnak, hogy magát mint végső mártírt igyekszik beállítani azért az ideológiai ügyért, amelyet Bahmut képvisel az orosz háborúpárti közösségben

– vélik az ISW elemzői.

A kijelentések azt is mutatják, a Wagner-vezér úgy látja, elit erői komoly veszélyben vannak.

Prigozsin az egyik legszélsőségesebb háborúpárti nacionalista, akinek ráadásul saját, hozzá hű erői vannak. A Wagner-erők ukrajnai tevékenysége révén az utóbbi hónapokban nagy népszerűségre tett szert a háborúpárti közegben, és időnként úgy tűnik, még Vlagyimir Putyin számára is fenyegetés lehet, egyesek pedig az új orosz elnököt látják benne.

OblastUpdate on the tactical situation in :Russian forces continued ground attacks in & around Bakhmut on March 6 and secured gains but still have not succeeded in encircling the city. (1/7) #Donetsk