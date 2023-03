Ukrán szanitéceket képezhetnek ki Magyarországon, egyre nehezebben pótolják az oroszok a veszteségeiket – Háborús híreink kedden

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet hétfői jelentésében arról írt, hogy már a Wagner csoport elit egységei küzdenek Bahmutban. Ukrajna célja az lehet, hogy a városi harcban fölőrölje az orosz csapatokat. Ugyanakkor az, hogy a Wagner súlyos veszteségeket szenvedjen, nemcsak Ukrajna és a Nyugat érdeke lehet, hanem az orosz védelmi minisztériumé, sőt Vlagyimir Putyiné is, Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér hatalma és hírneve ugyanis nagyon megnőtt az utóbbi időben, amit már a Kreml is veszélyesnek érzékelhet.