Ismét botrányt okozott a kaukázusi "ügynöktörvény" - Ezrek vonultak az utcára Tbilisziben

Grúzia (Georgia) fővárosában, Tbilisziben a tüntetők a parlament épülete elé vonultak, többen Európai Uniós és amerikai zászlókat lengettek, később pedig a rendőrséggel is összecsaptak, akik könnygázzal és vízágyúval osztattak.

Szalome Zurabisvili, Grúzia államfője az Egyesült Államokban tartózkodik diplomáciai látogatás miatt, de biztosította a lakosságot arról, hogy az elé kerülő törvényjavaslatot meg fogja vétózni.

Magát a javaslatot egyébként a kormányzó „Georgiai Álom” párt nyújtotta be. Giorgi Garibasvili miniszterelnök szerint a törvény összhangban van mind az európai, mind pedig a nemzetközi szabályozással.

BREAKING:Thousands of people gather in front of parliament in Tbilisi to protest against it for passing a Russian-style agents law in its first hearing. The crowds chant Russians! Russians! pic.twitter.com/2dj7JnwAvr