Tényleg ez lesz a csata, ami végleg eldönti az ukrajnai háborút? Mégis mi történik valójában Bahmutnál?

Ahogy a háború kezdete óta megszokhattuk, most is sokszor egymásnak teljesen ellentmondó hírek érkeznek az ukrajnai frontvonal legintenzívebb összecsapásáról, ami jelenleg éppen a régóta ostromlott donbaszi város, Bahmut térségében zajlik. Betörtek az oroszok? Kivonulnak az ukránok? Ellentámadás indult? Az egész egy zseniális terv része? Fontos város egyáltalán Bahmut? Nézzük, mi történik most a frontvonal legintenzívebb szakaszán.

Most akkor kivonul Ukrajna vagy sem?

Az elmúlt napok kulcskérdése az ukrajnai frontvonal kapcsán alighanem az volt, hogy feladja, feladta-e Ukrajna a donbaszi Bahmut (oroszul Artyomovszk vagy Artemivszk) városát, a háború előtt csupán 70 ezres lélekszámú települést, melyet az orosz haderő kora ősz óta heves ostrom alatt tart.

Ami ennek kapcsán egészen biztosan kijelenthető az, hogy

az ukrán vezetés parancsot adott Bahmut civil lakosságának kiürítésére (a heves harcok ellenére még kb. 8000 civil maradt a városban),

(a heves harcok ellenére még kb. 8000 civil maradt a városban), az orosz haderő majdnem teljesen bekerítette a várost, az ukrán haderőnek csupán egyetlen összekötő-útvonala maradt Kosztyantynivka felé, melyet az orosz haderő heves tűz alatt tart,

az ukrán haderőnek csupán egyetlen összekötő-útvonala maradt Kosztyantynivka felé, melyet az orosz haderő heves tűz alatt tart, az elmúlt napokban számos felvétel érkezett a várost elhagyó ukrán katonákról, egyebek mellett elvileg kivonulási parancsot kapott a térség védelmében fontos szerepet játszó “Magyar” hívójelű drónirányító parancsnok is,

a Bahmutot védő ukrán katonák nemrég amiatt reklamáltak nyugati lapoknak, hogy már eleve túl sokáig tartották a várost.

️The defense of will continue, the positions in the city will strengthen, the decisions of Zaluzhnyi, Syrskyi and Zelenskyi are at stake. #Bakhmut — Ukrainian (Front) March 6, 2023

Csupán ezek alapján abszolút úgy tűnik, hogy bár nem verték nagydobra az ukrán vezetők, de megkezdődött a rendezett kivonulás Bahmutból. Miközben néhány alakulat hátra maradt, hogy fedezze a kivonulást, az “értékesebb” alakulatok, mint például a drónkezelők már talán el is hagyták a várost.

Aztán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfő délután nyilatkozatot adott ki, melyben azt ígérte:

fenntartják Bahmut védelmét, döntését pedig az ukrán vezérkarral egyeztetve hozta meg.

Erre alapvetően háromféle magyarázat lehetséges:

az ukrán hadvezetés (majdnem?) elrendelte Bahmut kiürítését, de Zelenszkij elnök nyomására lefújták a (tervezett) evakuációs parancsot. Az ukrán elnök ugyanis hisz abban, hogy a város védelmének további fenntartásával lényeges csapást tud mérni az orosz haderő támadóképességeire, korlátozva azt egészen addig, amíg meg nem kezdődik az ukrán “tavaszi offenzíva.” Ez talán a legvalószínűbb magyarázat. A város kiürítése valójában folyamatban van, az elnök nyilatkozatának célja csupán az orosz haderő megtévesztése és a térséget védő ukrán katonák moráljának támogatása. Az ukrán hadvezetés elrendelte a város evakuálását, de látva az első napok kaotikus eseményeit, inkább lefújták azt és parancsot adtak a város megtartására, az utolsó vérig tartó harcra. Ez, a többnyire orosz bloggerek által keringetett elmélet talán a legvalószínűtlenebb.

Valószínű, hogy ha valóban parancsot is kaptak az ukrán katonák a város feladására, ennek nyilvánossá tételére nem kerül majd sor, csupán hetekkel azután, hogy az utolsó ukrán katona is elhagyta a települést.

Ezt láthattuk korábban Limannál, Szeverodonyecknél és Liszicsanszknál, illetve nemrég Szoledárnál is. Közben pedig a harctéri realitások bármikor felülírhatják a katonai döntéshozók gondolkodását.

VIDEO: With now effectively encircled by Russian forces, regime forces run the risk of destruction when attempting to withdraw from the city. #Bakhmut — Manchester (Chronicle) March 6, 2023

Meddig jutottak az oroszok?

Tényként kezelhető, hogy az orosz haderő (illetve, elsősorban a Wagner-csoport) az elmúlt napokban jelentős áttörést ért el Bahmut városi területein belül is, az elmúlt hónapok nyögvenyelős támadásainak eredményeihez viszonyítva különösen.

A legnagyobb előretörés a város keleti részében látszik, a Wagner-zsoldosok nemrég kitűzték zászlójukat egy második világháborús T-34/85-ös harckocsi-emlékműre is.

Russian Wagner PMC reaches T-34 tank monument in Bakmhut. pic.twitter.com/RKobFg8Ugb — Clash (Report) March 6, 2023

Az emlékmű a Bahmutkova folyó partjától egy háztömbnyire található, ezek alapján

valószínűsíthető, hogy a város keleti részének jelentős részét elfoglaták már az oroszok.

Jelen állás szerint, még konzervatívabb, ukrán becslések szerint is, az orosz haderő Bahmut körülbelül 30-40%-át tartja ellenőrzése alatt.

Let's continue with the front. In the upcoming days I will be switching to my new more detailed maps. So expect summaries but not always supported by a visual. By the end of the week I want all SitReps to be supported by individual maps I made a start by visualizing Bakhmut pic.twitter.com/dsy5JgrtGo — NOËL () March 6, 2023

Emellett az orosz haderő már régebben elfoglalta az utánpótlás szempontjából fontos Kraszna Hora, Jahidnye és Pidhorodnye településeket (északon), illetve Opitnyát és Kliscsijivkát (délen), valamint lényegében mindent a várostól keletre.

A road bridge in Khromove settlement, west , was destroyed. That leaves a road through the fields and Ivanivske the only remaining option. #Bakhmut — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) March 3, 2023

Ezek alapján tehát abszolút elmondható, hogy - bár Bahmutot fizikális bekerítő-gyűrű nem veszi még körül -, a város utánpótlása finoman szólva is problémás, különösen mióta felrobbant a Hromove felé vezető híd. Jelenleg Bahmutba csupán a szántóföldeken át tudnak erősítést szállítani az ukránok, amit a változékony időjárás, különösen a sár, kifejezetten komplikálttá tesz.

Ukrainians report many jeeps and trucks were lost in the mud and only the caterpillars could pass. With more rain expected, once the RAF advances a couple of kilometers to the first lines in Bakhmut, itll be impossible to withdraw the rest of the equipment.(They claim the most https://t.co/3Q3ROkReFO — Sarah () March 6, 2023

Bahmut tehát nem esett még el, de ha komolyan gondolja az ukrán hadvezetés a város védelmének fenntartását, valószínűleg hamarosan taktikát kell váltania. Az ember és hadianyag öntése a térségbe a sártengeren át a város belterületei felé ugyanis nem biztos, hogy hosszabb távon fenntartható.

Mi lett az ukrán ellentámadással?

Ha az ukrán hadvezetés valóban meg akarja tartani Bahmutot, ennek legjobb módja az lenne, ha átfogó ellentámadást indítanak, mellyel tehermentesítik a város védőit, és új utánpótlási vonalakat nyitnak a város felé.

Ez nyilván csettintésre nem megy, hiszen

a rendkívül sikeres őszi offenzívába beletette az ukrán hadvezetés a tavaszi-nyári fegyverszállítmányok elég jelentős részét, a lendület viszont már a korai téli hónapok során kifulladt. Az éppen leszállítás alatt lévő, várhatóan késő tavasszal többé-kevésbé hadrendbe álló NATO-fegyverszállítmányok érkezéséig erősen kérdéses, milyen képességei maradtak az ukrán haderőnek egy nagyobb offenzíva lebonyolítására.

Az éppen leszállítás alatt lévő, várhatóan késő tavasszal többé-kevésbé hadrendbe álló NATO-fegyverszállítmányok érkezéséig erősen kérdéses, milyen képességei maradtak az ukrán haderőnek egy nagyobb offenzíva lebonyolítására. Az orosz haderő és a Wagner-csoport jelentős erőkoncentrációval tartózkodik most Bahmut térségében és értelemszerűen jobban számítanak egy esetleges ukrán ellentámadás elhárítására is, mint például tavaly ősszel Izjum, Balaklija vagy Kupjanszk térségében, ahol nem vették komolyan egy nagyobb ukrán támadás lehetőségét.

A nehéz körülmények ellenére az ukrán haderő legalább egy ellentámadást már megkisérelt Bahmut térségében, Kraszna Hora irányába az elmúlt napokban. Ebben az akcióban egy gépesített gyalogsági alakulat vett részt elsősorban régi, szovjet BMP-1-es gyalogsági harcjárművekkel, a térségben készült felvételek alapján viszont az osztag nagy része (a járművek több mint 50%-a legalább) odaveszett az akcióban.

It's simply unbelievable how the Ukrainian counteroffensive(?!) north of Bakhmut, conducted by at least nine BMP ifv, ended at a natural deadlock and under Russian drone surveillance and artillery fire ... at least four BMP-1 were destroyed. pic.twitter.com/amEsSKoPz2 — Julian (Röpcke) March 6, 2023

Mindazonáltal az ukrán hadvezetés nem titkolt célja most, hogy addig tartsák Bahmutot, amíg meg nem indul a tavaszra tervezett országos offenzíva,

nem kizárt, hogy a Kraszna Horát célzó támadás már ennek az előkészítése volt. A lengyel Leopard 2-esek, az Olaszországból érkező Panzerhaubitzék, a francia AMX-10-esek már megérkeztek Ukrajnába, a következő hetekben nem kizárt, hogy többé-kevésbé visszatér az ukrán haderő offenzív képessége a további Leopard 2-esek, Challenger 2-esek, Bradley IFV-k, CV90-esek és tüzérségi eszközök érkezésével.

Kérdés, hogy Bahmut kitart-e addig - az nem vitatható, hogy az oroszok most lendületben vannak a város térségében.

Most akkor fontos város Bahmut, vagy sem?

A Bahmutot övező híradásokkal kapcsolatosan újra és újra felmerül az a kérdés, hogy miért is ölnek mind az oroszok, mind az ukránok ilyen mennyiségű hadianyagot, ilyen sok emberéletet Bahmut "poklába". A nyugati média általában úgy aposztrofálja Bahmutot, mint egy abszolút inszignifikáns település, melybe teljesen indokolatlanul tesznek ilyen sok erőforrást az oroszok, az orosz média szerint pedig a Donbasz sorsát dönti el, ki irányítja Bahmutot. Az igazság a kettő közt van.

Bahmut fontos logisztikai központ a Donbaszban, elfoglalásával megnyílik egy főút Szlovjanszk és Kramatorszk - Donyeck megye ukrán adminisztrációs központja felé. Kosztyantynivka irányába a régóta ostromlott Avdiivka, Vuhledar, Marinka településeket tudják hátba kerülni. Emellett Bahmut fontos vasúti összekötőpont is, Kramatorszk, Sziverszk, Horlivka és Popaszna között, ami a térség hadianyag-utánpótlását is megkönnyítheti.

elfoglalásával megnyílik egy főút Szlovjanszk és Kramatorszk - Donyeck megye ukrán adminisztrációs központja felé. Kosztyantynivka irányába a régóta ostromlott Avdiivka, Vuhledar, Marinka településeket tudják hátba kerülni. Emellett Bahmut fontos vasúti összekötőpont is, Kramatorszk, Sziverszk, Horlivka és Popaszna között, ami a térség hadianyag-utánpótlását is megkönnyítheti. Az viszont, hogy Bahmut esetleges elfoglalásával megnyílnak ezek az utak, abszolút nem jelenti azt, hogy az orosz haderő már másnap Szlovjanszkot fogja ostromolni. A régiós döntéshozói központokat több mint 30 kilométer választja el Bahmuttól, az elmúlt hónapokban pedig számos újabb védvonalat hoztak létre az ukránok a térségben, melyet át kell még törnie a Bahmut ostromában megfáradt orosz csapatoknak. Délnyugatra pedig át kell küzdenie magát az orosz haderőnek a nagyjából Bahmut méretű Kosztyantynivka településen, ami szintén nem ígérkezik sétagaloppnak.

A régiós döntéshozói központokat több mint 30 kilométer választja el Bahmuttól, az elmúlt hónapokban pedig számos újabb védvonalat hoztak létre az ukránok a térségben, melyet át kell még törnie a Bahmut ostromában megfáradt orosz csapatoknak. Délnyugatra pedig át kell küzdenie magát az orosz haderőnek a nagyjából Bahmut méretű Kosztyantynivka településen, ami szintén nem ígérkezik sétagaloppnak. Ennyi idő után abszolút elmondható, hogy annak, hogy ki irányítja Bahmutot, presztízsértéke van, ami kihathat a katonák moráljára is. Bahmut elvesztése pofon lehet az ukrán haderőnek, a város megszerzése pedig morál-löketet adhat az orosz haderőnek, ezen belül is elsősorban a Wagner-csoportnak, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a város körüli harcokban. Ezzel kapcsolatosan két dolgot fontos megjegyezni: az egyik, hogy az ukrán hadvezetés igyekszik azt kommunikálni, hogy Bahmut valójában annyira nem is fontos és / vagy a város ilyen formában nem tartható, tompítva ezzel a település esetleges elvesztéséből fakadó reputációs sokkot. A másik, hogy a Wagner-csoport és az orosz védelmi minisztérium közti rivalizálás újabb fokozatba kapcsolhat, ha Bahmut elesik - Jevgenyij Prigozsin és zsoldosbandája komoly reputációs győzelemre tesz szert, melynek még Oroszországon belül sem fog mindenki örülni. Emiatt pedig a Wagner és az orosz reguláris erők közti együttműködésre még akár káros is lehet Bahmut elfoglalása.

Bahmut elvesztése pofon lehet az ukrán haderőnek, a város megszerzése pedig morál-löketet adhat az orosz haderőnek, ezen belül is elsősorban a Wagner-csoportnak, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a város körüli harcokban. Ezzel kapcsolatosan két dolgot fontos megjegyezni: az egyik, hogy az ukrán hadvezetés igyekszik azt kommunikálni, hogy Bahmut valójában annyira nem is fontos és / vagy a város ilyen formában nem tartható, tompítva ezzel a település esetleges elvesztéséből fakadó reputációs sokkot. A másik, hogy a Wagner-csoport és az orosz védelmi minisztérium közti rivalizálás újabb fokozatba kapcsolhat, ha Bahmut elesik - Jevgenyij Prigozsin és zsoldosbandája komoly reputációs győzelemre tesz szert, melynek még Oroszországon belül sem fog mindenki örülni. Emiatt pedig a Wagner és az orosz reguláris erők közti együttműködésre még akár káros is lehet Bahmut elfoglalása. Van egy olyan mém, hogy az egész Bahmut-térségért vívott harc valójában azért folyik, hogy az ellenséges tartalékokat szépen, lassan felőrölje az adott haderő a harcokban, valójában nem is a város fontos az egész képletben. Ezt orosz oldalon Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér, ukrán oldalon pedig a Zelenszkij-kormány terjeszti, terjesztette. Amit fontos ezzel kapcsolatosan látni az, hogy orosz oldalon valószínűleg lényegesen nagyobbak a veszteségek, mint ukrán oldalon, ugyanakkor Oroszország élőerő-tartalékai is lényegesen nagyobbak, illetve Oroszország nem éppen a legképzetebb katonáit áldozza fel Bahmutért - sokáig börtönviselt, párnapos gyorstalpalóval kiképzett Wagner-zsoldosok alkották a támadóerő “öklét.” Ukrajna élőerő tartalékai ugyanakkor limitáltabbak, viszont az ország épp most számít az eddigi leginkább high-tech és legütőképesebb fegyverszállítmányra, Leopard 2A6-os harckocsikkal, Archer önjáró tarackokkal, M2A2 Bradley gyalogsági harcjárművekkel.

Összességében tehát elmondható: Bahmut a donbaszi műveletek folytatása szempontjából abszolút fontosnak nevezhető, de az, hogy ki irányítja Bahmutot, nem lesz háborúdöntő tényező, sőt, jó eséllyel még a Donbaszért vívott küzdelmet sem dönti teljesen el.

Mindkét oldalon vannak, illetve hamarosan lesznek még tartalékok, ezek alapján tehát nem várható az, hogy az orosz haderő felörlődik majd a Bahmutért vívott harcokban, ahogy az sem, hogy Bahmut esetleges elvesztése lesz majd, ami miatt Ukrajna végleg letérdel az oroszok előtt.

Címlapkép: Marek M. Berezowski/Anadolu Agency via Getty Images