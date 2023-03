Kijevbe látogatott a finn miniszterelnök

Dmitro „Da Vinci” Kociubajlo, a különleges erők Bahmut közelében 27 évesen meghalt parancsnokának temetésére több ezren gyűltek össze Kijevben.

A Szent Mihály-székesegyházban tartott gyászszertartásán Zelenszkij és Marin mellett részt vett az ukrán fegyveres erők főparancsnoka, Valerij Zaluzsnij, Okekszij Reznyikov védelmi miniszter, illetve Kirilo Budanov, a katonai hírszerzés vezetője is.

Finnish Prime Minister has arrived in . She has already met with President . They honored the memory of the fallen Hero of Ukraine Dmytro @MarinSanna