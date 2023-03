Műholdfelvételeken a Bahmutot érő pusztítás – Műveleti szünet állhatott be a város ostromában

A március 6-án készült műholdfelvételek alapján a város keleti része szenvedte el a legnagyobb károkat, ennek elfoglalását jelentették be a napokban az orosz erők. Ezen felül megsemmisültek a várost kettészelő Bahmutka folyón átívelő hidak.

A New York Times azt írta, a hidakat vélhetően a várost védő ukrán erők robbantották fel, ezáltal igyekeztek megakadályozni a Bahmutba betörő orosz csapatok előrenyomulását. Egy másik fotó azt mutatja, hogy a város déli részén is súlyos károk keletkeztek. Jelentősen megrongálódott ipari üzemek, lakóépületek láthatók a felvételeken.

