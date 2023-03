Gigantikus ukrán támadástól rettegnek az oroszok – Bahmut visszaszerzése lehet a cél

Az orosz milbloggerek azt állítják: az ukrán haderő számos újonnan kapott technikai eszközt, köztük Leopard 2-es harckocsikat tervez felhasználni ahhoz, hogy három irányból támadást indítsanak Bahmut teljes területének visszaszerzése végett. Az akcióban az oroszok állítása szerint 10 ukrán gépesített dandár tervez részt venni.

️Notable Russian sources, including those close to Wagner, report that the armed forces of Ukraine have a large strike group made up of up to 10 brigades currently in Chasiv Yar, preparing to conduct a wide counterattack in the Bakhmut direction. The pic.twitter.com/iV6vJYKLTj