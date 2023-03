Amerikai sajtó: elvesztette Putyin bizalmát a Wagner csoport, ledarálják a zsoldosbrigádot

Elvesztette a Wagner-csoport és vezére, Jevgenyij Prigozsin Vlagyimir Putyin orosz elnök bizalmát, állítja ezt Olekszander Kovalenko ukrán biztonságpolitikai elemző az amerikai Fox News hírcsatornának. A lap kitér az ISW friss elemzésére is, mely szerint felmerül annak a gyanúja, hogy a Kreml tudatosan darálja le a Wagner-csoportot.

Kovalenko szerint a bizalomvesztés a szoledári győzelem kapcsán alakult ki. A szakértő úgy látja, hogy egyrészt probléma volt az, hogy a Wagner-csoport fő támadóereje felőrlődött a városért folytatott harcokban, másrészt pedig az, hogy a település elfoglalása miatt összeveszett Jevgenyij Prigozsin az orosz védelmi minisztériummal, akik szerinte „el akarták lopni előle a dicsőséget.”

Kovalenko úgy látja, hogy az orosz hadvezetés azzal bünteti a Wagner-csoportot, hogy korlátozzák a humán erőforrásokhoz, illetve fegyverekhez való hozzáférésüket, a megmaradt zsoldosokat pedig „emberi pajzsként” használják fel a műveleti területen.

A szakértő ezzel a kijelentéssel annyiban önellentmondásba keveredik, hogy ha valóban a súlyos veszteségek miatt elégedetlen a Kreml a Wagnerrel, ezután logikátlan dolog lenne azzal „büntetni” a zsoldosbrigádot, hogy beküldik őket a húsdarálóba. Valószínű, hogy – ha valóban elvesztette Putyin bizalmát Prigozsin -, ez inkább a védelmi minisztériumot illető kőkemény kritika miatt történt meg.

Korábban Jevgenyij Prigozsin többször is árulónak nevezte Szergej Sojgu orosz védelmi minisztert, illetve Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnököt. Az incidens során Prigozsin azzal vádolta meg az orosz katonai vezetőket, hogy szándékosan akadályozzák az első vonalban harcoló Wagner-alakulatok lőszerellátását. Nem kizárt, hogy ezek miatt az éles kritikák miatt vált a Kremlen belül kellemetlennek Prigozsin és az általa vezetett Wagner csoport.

Korábban a szintén amerikai ISW think-tank arról írt, hogy a Wagner csoport felőrlése a bahmuti harcokban lehet, hogy tudatos döntés az orosz felsővezetés részéről, ugyanis úgy látják, túlságosan veszélyessé nőtte ki magát a zsoldosbrigád, melynek méretét ilyen módon redukálni kell. Fontos részlet az is, hogy a Wagner hetekkel ezelőtt leállította a rohamosztagaikat alkotó bűnözők toborzását.

Nemrég más ukrán tisztségviselők is azt nyilatkozták, hogy a Wagner csoport tudatos felszámolása zajlik, amely nagyrészt már meg is valósult az alakulat súlyos veszteségei miatt. Prigozsin maga is úgy nyilatkozott nemrég, hogy lehet, hogy Bahmut lesz a Wagner utolsó csatája.

Nyilvánosan, orosz oldalon nincs még hír a Wagner tervezett felszámolásáról, ugyanakkor tény, hogy az elmúlt hetekben nagyobb hangsúlyt kapott az orosz médiában a "Patriot" nevű, katonai hírszerzéshez köthető PMC tevékenysége, a Redut, illetve a Gazprom saját "magánhadserege."