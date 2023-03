Törnek előre az oroszok Bahmutban – Fontos hídfőállás veszett el

A Vosztokmas-üzem elestéről fényképes bizonyítékok is kikerültek: a Wagner csoport zsoldosai az iparlétesítmény ugyanazon részén fotózkodtak, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tavaly decemberben Bahmut védőit tüntette ki.

The next Ukrainian defense line in Bakhmut collapsed, and Russian invasion forces entered the northern industrial quarter.Wagner forces are in the #NewsMap