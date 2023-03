Videó: összedőlt Oroszország legnagyobb mecsete

Oroszország 2007-ben kezdte el építeni a Baskíria központjában, Ufában álló mecsetet, mely elkészülte után az ország legnagyobb ilyen épülete lett volna, ugyanakkor maga az építkezés soha nem fejeződött be.

In 2007, started building the Al-Rahim mosque in that was to be the largest in the country with a capacity of 5,000. Construction was never finished and then halted last year as the budget was diverted to Putin's invasion of .The minaret collapsed today. #Russia