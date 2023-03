Az ukránok lelőttek egy kínai drónt Kelet-Ukrajnában, meglepő dologra bukkantak

Az ukrán katonák – állításuk szerint – Kalasnyikovval lőtték le a drónt.

Techbloggerek ezt a típust „Alibaba-drónnak” is nevezik, mivel mintegy 15 ezer dollárért árulják őket olyan kínai internetes webáruházakban, mint az Alibaba és a Taobao.

A CNN elérte a kínai Mugin vállalatot, amely elismerte, hogy az ő repülőjükről van szó, „mélységesen sajnálatosnak” nevezve ez esetet.

