Hírszerzési jelentés: Ukrajna megtalálta az orosz támadások ellenszerét

A brit védelmi minisztérium csütörtökön is közzétette hírszerzési jelentését.

A jelentés szerint az elmúlt héten lelassultak az orosz támadási kísérletek a Donyeck megyei Vuhledar ellen, miután az elmúlt három hónapban rendkívüli veszteségeket szenvedtek a többszöri támadásokban.

A súlyos veszteségek egyik oka az, hogy Ukrajna sikeresen alkalmazza a távoli páncéltörő aknarendszereket (RAAM).

A RAAM egy speciális tüzérségi lövedék, amely a kilövő egységtől akár 17 kilométer távolságra is szétszórja a páncéltörő aknákat.

Egyes esetekben az ukrán erők az aknákat az előrenyomuló orosz egységek fölé és mögé lőtték ki, ami zavart okozott, amikor az orosz járművek megpróbáltak visszavonulni.

The Ukrainian Armed Forces bombarded the forest in Kremennaya with American remote-controlled anti-tank mines (RAAM) M70/M73.Izvestia correspondent Dmitry Zimenkin noted that shells were lying in the forest at almost every step. They were included in the 20th US assistance https://t.co/Bz2DU0noyP — GraphicW (@GraphicW5) March 15, 2023

Oroszország egyetlen figyelemre méltó taktikai sikere a közelmúltban Bahmutnál volt.

Az itteni harcokban a Wagner csoport zsoldosai vállalnak oroszlánrészt.

Mivel a Wagner és az orosz védelmi minisztérium között hónapok óta dúl a presztízsharc, nagyon valószínű, hogy utóbbi azért erőlteti az eddig kudarcos vuhledari offenzívát, hogy ő is fel tudjon mutatni sikert a Wagner mellett

– véli a brit védelmi minisztérium.

Az amerikai védelmi elemzőintézet, az Institute for The Study of War (ISW) szerdai jelentésében szintén arról számolt be, hogy a jelek szerint

csökkent az ukrajnai orosz műveletek általános üteme.

Egy ukrán katonai szóvivő szerdán azt mondta, az orosz támadó műveletek száma jelentősen csökkent az elmúlt egy hétben: míg korábban 90–100 orosz támadás is volt naponta, ez most napi 20–29-re mérséklődött. A szóvivő ezt az oroszok jelentős ember- és eszközveszteségének tulajdonította.

NEW: The overall pace of operations in appears to have decreased compared to previous weeks. Latest w/ : #Russian — ISW (@TheStudyofWar) March 16, 2023

Az ISW értékelése szerint az orosz támadó művelet Luhanszkban közel van tetőpontjához, vagy már ki is fulladt, habár az orosz haderő már legalább három hadosztály legfőbb elemeit a Szvatove–Kremmina-vonalra vonta össze. A támadók ennek ellenére csak minimális taktikai eredményeket tudtak elérni, miközben az ukránoknak valószínűleg sikerült ellentámadásokat kivitelezniük és területeket visszaszerezniük Luhanszk megyében.

Közben a Wagner csoport bahmuti offenzívája is kifulladni látszik. Ukrán források szerint különösen az elmúlt napokban jelentősen kevesebb orosz támadás volt a Donyeck megyei városnál. A Wagner a jelen pillanatban nem látszik képesnek a város bekerítésére. Az ISW szerint az oroszoknak jelentős tartalékokat kellene bevetniük, hogy megelőzzék a támadás kifulladását. Bahmutban és környékén vannak is olyan légideszantos egységek, amelyek jelen pillanatban nem látszanak jelentős harci tevékenységet végezni.

Eastern : Oblast forces continued advancing in and around and conducted ground attacks along the -Donetsk City line. #Ukraine — ISW (@TheStudyofWar) March 16, 2023

Úgy tűnik, hogy a Wagner csoport offenzívája önmagában nem lesz elég Bahmut bevételére.

Ahogy az orosz hadműveletek üteme lelassul a front kritikus szakaszain, az ukrán erőknek valószínűleg nagyobb lehetőségük lesz visszaszerezni a kezdeményezést

– vélik az ISW elemzői.

Címlapkép: Ukrán katona Vuhledarnál 2023. március 7-én. Ignacio Marin Fernandez/Anadolu Agency via Getty Images