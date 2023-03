Kiszivárgott: Oroszország lépésről lépésre megtervezte, hogyan kebelezné be Ukrajna szomszédját

Egy nyugati hírszerzési tisztviselő szerint a tervet a Kreml egy igazgatósága készítette 2021-ben

Az Oroszországi Föderáció stratégiai céljai a Moldovai Köztársaságban

címmel.

A dokumentum szerint Oroszország fő célja Moldovában biztosítani, hogy a politikai döntéshozók és a társadalom negatív módon viszonyuljon a NATO-hoz, és hogy az ország politikájában és gazdaságában erőteljesen jelen legyenek az oroszbarát befolyási csoportok.

A dokumentum szerint a most is oroszbarát Dnyeszter Menti Köztársaság nevű bábállamnak továbbra is szakadár régiónak kell maradnia, ahol orosz „békefenntartók” állomásoznak.

Az orosz médiának széles körben jelen kell lennie az országban, az oroszt pedig hivatalos nyelvvé kell tenni.

A „reális tízéves célok” között sorolják föl, hogy ellensúlyozzák Románia, más EU-tagállamok vagy az Egyesült Államok befolyási törekvéseit. Ellensúlyként Moldovát mélyebben be akarnák vonni a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (KBSZSZ) nevű, Moszkva vezette katonai szövetségbe, illetve az ugyancsak orosz irányítású Eurázsiai Gazdasági Unióba.

Az orosz terveknek gátat vetett az ukrajnai invázió, melynek kitörése óta Moldova egyre látványosabban közeledik a Nyugathoz.

Nem sikerült Moszkvának az a rövid távú terve például, hogy megakadályozzák az oroszbarát média tevékenységének korlátozására irányuló kísérleteket, tavaly év végén ugyanis a moldovai kormány hat olyan tévécsatornát blokkolt, melyek szerintük dezinformációt terjesztettek az ukrajnai háborúról. Az orosz dezinformáció ugyanakkor a közösségi médiában akadálytalanul folyik tovább.

Oroszország azon terve is kudarcot vallott, hogy konzulátust nyissanak Gagauzia autonóm terület fővárosában, Comratban. A török eredetű gagauzok által lakott régió jó viszonyt ápol Oroszországgal.

Az elmúlt hetekben az ukrán, a moldovai és az amerikai vezetés is arról beszélt, hogy hírszerzési információk szerint Moszkva oroszbarát hatalomátvételt készít elő Moldovában. Az országban hónapok óta tartanak a Nyugat-barát vezetéssel szembeni tüntetések, melyeket az oroszbarát oligarcha, Ilan Sor által vezetett Sor Párt szervez.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 02. 22. Kiszivárgott: Oroszország szép csendben bekebelezne egy szomszédos országot

Címlapkép: Marina Tauber, az ellenzéki, oroszbarátnak tartott Sor Párt helyettes vezetője (b) beszél az ország európai uniós integrációját támogató Dorin Recean kormányfő vezette kabinet és Maia Sandu elnök elleni tüntetésen Chisinauban 2023. február 28-án. MTI/EPA/Dumitru Doru