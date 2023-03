Ukrajnának két dologra van szüksége a győzelemhez

Ukrajnának F-16-os vadászbombázókra és ATACMS nagy hatótávolságú rakétarendszerekre van szüksége ahhoz, hogy megnyerje a háborút – mondta Valerij Zaluzsnij ukrán vezérkari főnök tanácsadója, Daniel Rice az ukrán sajtónak.

Az ATACMS egy politikai döntés, melyet még nem hoztak meg. Szerintem már tavaly nyáron meg kellett volna ennek történnie”

– idézi a tanácsadót az Ukrinform.

Hozzátette: az ATACMS rendszerek használatára még csak ki sem kell képezni az ukránokat, hiszen ugyanaz a HIMARS-rendszer indítja a nagy hatótávolságú rakétákat, amely a GMLRS-indítókkal az orosz logisztikai központokat tizedeli hónapok óta.

Kellenek az F-16-osok és az ATACMS-ek. Ez a két döntés van vissza. Ha ezeket megkapjuk, az ukrán fegyveres erőknek mindenük meglesz ahhoz, hogy győzni tudjanak”

– mondta Rice.

Arról is beszélt, hogy szerinte nem kell attól tartani, hogy ezután Oroszország nagy hatótávolságú rakétarendszereket szerez be Irántól, mert ezt most is bármikor meg tudják csinálni.

Az ATACMS egy HIMARS-rendszerrel kompatibilis rakétaindító, melynek lőtávolságát 300 kilométerre becsülik. A mostani, GMLRS-rendszer hatótávolsága körülbelül 80-100 kilométer. Az Egyesült Államok azért nem ad nagy hatótávolságú rakétarendszereket Ukrajnának, mert tartanak tőle, hogy az ukránok mélyen Oroszország területére lőnek majd velük. Az F-16-osok transzferjének pedig elsősorban logisztikai és kiképzési akadályai vannak Washington szerint.

Címlapkép: Kyodo News via Getty Images