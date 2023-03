Véreskezű diktátor emlékét magasztalja Putyin – Miért dicsőítik az oroszok a történelem egyik legsötétebb korszakát?

70 évvel ezelőtt halt meg az egykori Szovjetunió legismertebb és leghírhedtebb vezetője, Sztálin, és éppen 80 éve annak, hogy a Vörös Hadsereg megverte a náci Németország haderejét, a Wehrmachtot a sztálingrádi csatában, ami fordulatot hozott az oroszok által csak „Nagy Honvédő Háborúnak” nevezett második világháborúban, és végül német vereséghez és szovjet győzelemhez vezetett. Az évfordulók ismét fókuszba helyezték a néhai szovjet diktátort, akinek népszerűsége és kultusza egyre jobban terjed a putyini Oroszországban. E terjedés láthatóan a Kremlnek sincsen ellenére, ahogy az sem, hogy egyre többen hasonlítják a jelenlegi orosz elnököt Sztálinhoz. Miközben a Nagy Honvédő Háború győztes vezetőjét finom állami hátszéllel rehabilitálják, a több millió ember haláláért felelős diktátor a feledésé lesz, a Szovjetunió bűneivel való szembenézés helyébe pedig a szovjet múlt dicsőítése lép.

Rehabilitálják Sztálint és a szovjet múltat

Idén március 5-én volt éppen 70 éve, hogy meghalt a XX. század egyik legvéreskezűbb diktátora, a mozgalmi nevén csak Sztálinként ismert Joszif Visszarionovics Dzsugasvili. Egy hónappal korábban, február 2-án pedig a sztálingrádi szovjet győzelem 80. évfordulóját ünnepelték Oroszországban, mely alkalomból a „generalisszimusz” új mellszobrot kapott az 1961 óta Volgográdnak nevezett városban.

Russia unveiled a new monument honoring Stalin in Volgograd today.They will never learn. pic.twitter.com/oWcZ7SS016 — Visegrád (24) February 1, 2023

A két évforduló ismét középpontba állította Oroszországban Sztálin alakját, akinek

kultusza már évek óta egyre jobban éledezőben van.

Az egyetlen függetlennek megmaradt orosz közvélemény-kutató, a Levada Központ 2021-es adatai szerint a megkérdezettek 56 százaléka egyetértett azzal az állítással, hogy „Sztálin nagy vezető volt”, miközben csak 14 százalékuk foglalt el ellentétes álláspontot. (A Levada akkor még Ukrajnában is mért, ott mindössze 16 százaléknyian tartották Sztálint nagy vezetőnek, míg 40 százalékuk szerint nem volt az.) A 2021-es felmérés néhány év alatt hatalmas változásra derített fényt: 2016-ban, tehát öt évvel korábban a megkérdezetteknek csak fele, 28 százaléka mondta azt, hogy Sztálin nagy vezető volt. Mi történt ez alatt az öt év alatt?

Röviden: a szovjet diktátor állami hátszéllel történő rehabilitálása. Bár a Vlagyimir Putyin-féle orosz vezetés hivatalos Sztálin-kultuszt nem kezdett építeni, Putyin a Szovjetunió iránti nosztalgiát 1999-es hatalomra jutása óta egyre látványosabban gerjeszti. Kezdődött ez azzal, hogy már elnökségének első évében az elődje, Borisz Jelcin alatti orosz himnuszt lecserélte a régi szovjet himnuszra, csak éppen új szöveget íratott hozzá a szovjet himnusz szövegét is szerző Szergej Mihalkovval, a neves filmrendező, Nyikita Mihalkov édesapjával.

Az orosz elnök 2005-ben aztán kijelentette, hogy a Szovjetunió összeomlása

a XX. század legnagyobb geopolitikai katasztrófája volt.

Egy másik alkalommal pedig azt mondta, azoknak, akik nem bánják a Szovjetunió felbomlását, nincs szívük, akik viszont eredeti formájában akarják visszaállítani, nincs eszük. Putyin kijelentései annak fényében nem meglepőek, hogy ő maga a szovjet titkosszolgálat, a KGB tisztje volt a szocializmus időszakában, és mint ilyen óriási csapásként élte meg a Szovjetunió szétesését.

Miközben 1991 után megkezdődött a szovjet múlttal, a kommunista diktatúrával – elsősorban annak legelnyomóbb részével, a Sztálin-rezsimmel – való szembenézés, Putyin hatalomra jutásával

ez a kritikus történelemföldolgozás az állam szintjén megszakadt, sőt idővel visszájára fordult.

Az orosz elnök számára a Szovjetunió természetesen nem a kommunista ideológiát megvalósító birodalmat jelentette, hanem Moszkva geopolitikai uralmát Eurázsia egy jelentős része fölött.

In Russia, as they gather to honour Stalin; a man is arrested. Burn in hell butcher of people, killer of women and children. #RussiaisATerroistState — Professor (Zoom) March 5, 2023

Miközben a Szovjetunió rehabilitációja elindult, a kommunista ideológiáé nem, sőt a vezető, államilag is támogatott ideológiává a kommunizmus idején üldözött ortodox kereszténység vált. Míg Sztálin idején az ideológiát Marx, Engels, Lenin, na és persze a saját művei szolgáltatták, Putyin olyan szerzőket fedezett föl magának, akik éppen a bolsevik hatalomátvétel miatt menekültek el Oroszországból, így az eurázsianista gondolkodókat, vagy éppen a tradicionalista filozófust, Ivan Iljint.

Így a mai Oroszországban egy különös ideológiai mix uralkodik, amelyben jól megférnek egymás mellett a sokszor a történelemben ellentétes oldalon álló szereplők és eszmék. Így például a Szovjetunió és egyes vezetői mellett ott van a bolsevikok ellen küzdő és általuk kivégzett fehér katonai vezető, Alekszandr Kolcsak admirális, akiről 2008-ban nagy költségvetésű filmet is forgattak Oroszországban Az admirális címmel. A szovjet múlt rehabilitálása ellen nem szólalnak föl az akkoriban üldözött orosz ortodox egyház vezetői, igaz, ahogy az előző moszkvai pártiárka, II. Alekszij, úgy a jelenlegi, Kirill is a KGB ügynöke volt.

A Sztálin-rehabilitáció látványos jele volt, mikor 2018-ban az orosz kulturális minisztérium megtiltotta a szovjet diktátor haláláról és utódlásáról szóló fekete komédia, a Sztálin halála című angol–francia film oroszországi levetítését. A betiltást megelőzte 21 Putyin-közeli értelmiségi levele, akik szerint az alkotás kigúnyolja az orosz történelmet és befeketíti a fasizmus ellen küzdő polgárok emlékét. Holott a groteszk komédia csak a szovjet rendszer visszásságait és a szovjet vezetők hataloméhségét akarta kifigurázni.

Azonban 2021 végén ennél sokkal húsbavágóbb döntés született a Kreml részéről: betiltották a Memorial nevű szervezetet, amely 30 éven keresztül igyekezett feltárni a szovjet korszak, elsősorban a sztálini terror bűneit. Ezzel lényegében teljesen megszűnt a lehetősége annak, hogy Oroszországban a maga valóságában kutassák a szovjet múltat, ez pedig szabad utat engedett annak, hogy a mai orosz társadalom Sztálinban egyre kevésbé a véreskezű diktátort lássa, hanem inkább a nagy vezetőt, aki megnyerte a németek elleni Nagy Honvédő Háborút – ahogy a második világháborút Oroszországban nevezik.

Sztálinos naptár és háborúpárti Z szimbólum Moszkvában 2023. február 23-án. Forrás: Contributor / Getty Images

A Nagy Honvédő Háború és az ukrajnai háború

Vlagyimir Putyin és a Kreml ideológusai az ukrajnai „különleges katonai műveletet” már a kezdetektől igyekeztek a náci Németország elleni Nagy Honvédő Háborúhoz hasonlóvá tenni. Az invázió megindításának egyik fő célja, a „nácitlanítás” is lényegében erre utal, hiszen a propaganda vissza-visszatérő eleme, hogy Oroszország az ukrán nácik ellen harcol, ahogy a Szovjetunió küzdött a német nácik ellen. Az, hogy a mai ukrán politikai vezetésben nincsenek nácik – sőt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részben zsidó származású –, természetesen nem zavarja ennek a gondolatnak a terjesztőit.

Ugyanakkor mint minden sikeres hazugságnak, ennek is van igazságalapja: 2014-ben, a majdani események során és az azt követő hónapokban az ukrán neonácik tényleges társadalmi támogatottságuknál jóval nagyobb szerepet játszottak, és a később az ukrán haderőbe betagolt, eredetileg mariupoli központú Azov zászlóalj is lényegében neonáci paramilitáris alakulatként indult. Mikor azonban a Majdant követő turbulens időszak végével rendeződött a helyzet, a neonáci szervezetek szerepe is jelentősen visszaesett. Az is igaz, hogy a Hitlerrel kollaborálni akaró (majd a nácik által koncentrációs táborba zárt) ukrán szélsőséges nacionalista vezető, Sztyepan Bandera kultusza egyre jobban elterjedt Ukrajnában, ami a Kreml számára lehetőséget adott arra, hogy az egész ukrán hivatalosságot „banderistának” bélyegezze.

Ezek a jelenségek azonban végeredményben marginálisak, a mai ukrán vezetés természetesen semmilyen szempontból nem nevezhető nemzetiszocialistának. Moszkva ugyanakkor ezzel a megbélyegzéssel

föl tudja erősíteni a Nagy Honvédő Háború és az ukrajnai háború közötti, egyébként teljesen alaptalan analógiát.

Az ukrán „nácik” azonban így is túl kicsi ellenfelet jelentenek, a honvédő háborút ezért végeredményben nem ellenük, hanem az egész Nyugat ellen vívja Oroszország. Putyin beszédeiben vissza-visszatérő elem, hogy a Nyugat volt az, amely megtámadta Oroszországot, az orosz haderő csak védekezik, ahogy tette azt a Vörös Hadsereg 1941 és 1945 között.

Sajnos azt látjuk, hogy a nácizmus ideológiája modern formájában és megjelenésében újra közvetlenül fenyegeti országunk biztonságát

– mondta Putyin a sztálingrádi csata 80. évfordulóján rendezett ünnepségen Volgográdban, amelyet erre a napra ismét Sztálingráddá neveztek át. Az orosz elnök a német Leopard harckocsik Ukrajnának adására utalva azt is kijelentette, a második világháború után ismét német tankok fenyegetik Oroszországot.

In the road signs were temporary changed to #Volgograd — NEXTA (@nexta_tv) January 31, 2023

Nem véletlen, hogy az ukrajnai háború a szovjet jelképek másodvirágzását eredményezte. A megszállt ukrajnai területeken az oroszok újra fölállították az ukránok által korábban ledöntött Lenin-szobrokat, az orosz katonák kezében vagy katonai járműveken rendre föltűntek a szovjet és szovjet győzelmi zászlók (utóbbiak az 1945-ben a berlini Reichstagra kitűzött szovjet hadseregzászló másolatai), és nagy kultusza lett annak az idős ukrajnai asszonynak, aki szovjet zászlóval fogadta a bejövő ukrán katonákat, akiket orosz katonáknak hitt.

They tried with babushka and soviet flag and after carefull consideration it was memoryholed and people were ordered never to try again pic.twitter.com/15wbobXUox — Russian (Bot) March 12, 2023

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 13. Szovjet zászlók és Lenin-szobrok jelzik az Ukrajnát megszálló orosz csapatok útját

Sztálint a Nagy Honvédő Háborúban aratott szovjet győzelem tette igazán népszerűvé a Szovjetunióban, és teszi népszerűvé a mai Oroszországban is, ahol a propaganda egy új honvédő háborút fest az Ukrajna elleni agresszióból. Nem meglepő ezek után, hogy Sztálin kultusza ismét egyre nagyobb Oroszországban, és hogy Putyint is egyre többen Sztálinhoz hasonlítják: persze nem a terror véreskezű vezetőjéhez, hanem a honvédő háború győztes hadvezéréhez. És úgy tűnik, ez az összevetés az orosz elnöknek sincs ellenére.

Címlapkép: Orosz veteránok Sztálin képmásával 2023. február 23-án. Contributor/Getty Images