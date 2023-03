Ősrégi szovjet módszerhez nyúl az FSZB, ami komoly bizalmatlanságot jelez az orosz vezetésben

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) megpróbál behatolni az orosz védelmi ipari bázisba, ahogy azt annak idején elődje, a szovjet KGB tette a szovjet katonai intézményekkel – írja az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet csütörtöki jelentése