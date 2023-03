Videó: a Fekete-tenger felett csapott le a legendás drónra egy orosz vadászgép 

Napokkal ezelőtt látott napvilágot az a felvétel, amelyen egy orosz Szu-27-es vadászrepülőgép elfogja az amerikai légierő Krím térségben repülő MQ-9 Reaper drónját. A felvétel szerint az egyik Szu-27-es teljesen szándékosan engedte ki üzemanyagát a Reaperre, hogy megvakítsa azt, azonban a manőver következtében összeütközött a drónnal. Az ütközés hatására a Reaper légcsavarja megsérült és a drón a tengerbe zuhant.

A most megjelent felvételen a helyszín ugyanúgy a Krím-félsziget környéke, a Szu-27-es pedig társához hasonlóan különféle módszerekkel igyekszik megzavarni a török gyártmányú Bayraktar TB2 drón működését.

: Everyone heard about the recent MQ-9 incident- but we received a recent video that shows a Russian fighter unsuccessfully attempting to take down a much lighter Bayraktar TB-2 over the Black Sea near the coast of Crimea using jet wash in a similar manner. #Ukraine